Le projet de fusion de Bankia et CaixaBank ranime le secteur bancaire

Les banques espagnoles Bankia et CaixaBank ont annoncé cette nuit qu’elles discutaient en vue de fusionner, confirmant les informations révélées par la presse espagnole. Cette opération, si elle se concrétisait, ferait du nouveau groupe la plus grande banque domestique espagnole, même si Banco Santander et BBVA resteraient plus importantes du fait de leurs implantations à l’étranger.

Les marchés n'ont pas tardé à réagir. A la mi-journée, le cours de Bankia affichait une hausse de plus de 30% et celui de CaixaBank montait de près de 14%. Les banques européennes profitent de cette tendance et affichent elles aussi de fortes progressions. La Société Générale était ainsi en hausse de près de 5%, BNP Paribas de 4,5%, BBVA de 4,4% et Banco Santander de 3,6%.

Cette prise de contrôle de Bankia par CaixaBank serait la première opération majeure sur le marché espagnol, dominé par la banque de détail, depuis le début de la crise. Elle pourrait faire sens eu égard à la complémentarité des deux groupes.

La fusion des deux structures, entièrement en actions, n’est pas encore certaine, et n’en est qu’au stade «préliminaire», a déclaré CaixaBank.

L’Etat, actionnaire à hauteur de 61% de Bankia depuis son sauvetage de la faillite en 2012, doit encore donner son feu vert. Selon des sources de presse, le fonds de restructuration des banques espagnoles (Frob) détiendrait 14% du nouveau groupe en cas de fusion.