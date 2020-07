Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La banque autrichienne Bawag a annoncé hier un bénéfice avant impôt divisé par deux au deuxième trimestre, suite aux mesures de précaution prises face à la crise sanitaire. Son résultat imposable s'est élevé à 80,8 millions d'euros entre avril et juin, contre 160 millions un an plus tôt. La...