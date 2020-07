Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

HSBC était en net repli mercredi à la Bourse de Londres, après une information de Bloomberg selon laquelle l'administration Trump envisage de remettre en cause le lien entre le dollar de Hong Kong et le dollar américain. L'action de la banque sino-britannique perdait 4% à la mi-journée, et 3,54%...