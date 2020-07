Aviva change par surprise de directeur général

Surprise chez Aviva. L'assureur britannique a annoncé lundi matin la nomination d'Amanda Blanc à la direction générale du groupe, avec effet immédiat. Elle remplace Maurice Tulloch, qui n'était en poste que depuis mars 2019, mais a dû se mettre en retrait pour «raisons de santé familiales», selon un communiqué.

Amanda Blanc était depuis janvier 2020 administratrice indépendante du groupe. La nouvelle patronne d'Aviva affiche un CV impressionnant dans l'assurance. Elle a dirigé les activités de Zurich en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et les partenariats bancaires du groupe, et a aussi été directrice générale d'Axa au Royaume-Uni et en Irlande. Elle a également présidé l'Association des assureurs britanniques (ABI).

Cette nomination a relancé les spéculations sur un possible changement de stratégie du groupe. «Nous regarderons les options stratégiques, a déclaré la nouvelle dirigeante lors d'une conférence téléphonique. Je ne suis pas une personne qui fait du 'business as usual', et je ne suis pas venue là pour ça.»

«Compte tenu de l'expérience de la nouvelle directrice générale en dehors du groupe Aviva, cette nomination peut augmenter la probabilité de changements stratégiques et apporter des points de vue originaux, notent les analystes actions d'UBS. Amanda a siégé au conseil d'administration, ce qui lui donne également l'avantage d'avoir déjà un aperçu des initiatives potentielles requises.»