L’ACPR et la Banque de France peaufinent la méthodologie des «stress tests» climatiques

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Un an après les engagements pris avec les associations financières dans la lutte contre le changement climatique, la Banque de France et l’ACPR se préparent à faire passer un stress test climatique aux banques et assureurs volontaires d’ici fin 2020. Les hypothèses définitives prises en compte...