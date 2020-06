Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La rémunération du PDG de Scor Denis Kessler pour 2019 et la politique pour l’année en cours ont été approuvées ce matin par l’assemblée générale du réassureur français. Les deux résolutions ont totalisé respectivement 78,04% et 68,94% de votes positifs, soit le plus faible score des propositions...