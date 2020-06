Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le fonds activiste Elliott demande à NN Group de réduire ses coûts, d’investir dans des actifs plus risqués et de vendre ses activités non-cœur, dans une présentation dévoilée par le Financial Times vendredi. Il souhaite que NN remplace une partie de son portefeuille d’obligations d’Etat par des...