Deutsche Bank a refusé la demande d'informations formulée par des sénateurs démocrates américains sur ses relations commerciales avec le président Donald Trump et sa famille, selon Reuters. La banque allemande est l'un des plus grands créanciers des hôtels, terrains de golf et autres propriétés...