Les directeurs généraux de plusieurs grandes banques britanniques ont déclaré qu'ils renonceraient à leur bonus cette année et ont promis des dons pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus. HSBC, Barclays, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland et Standard Chartered ont précisé...