Les banques américaines Goldman Sachs et JPMorgan ont accepté de soutenir une nouvelle plateforme boursière à bas prix, Members Exchange (MEMX), qui devrait être lancée le 24 juillet et cherche à défier le New York Stock Exchange et le Nasdaq. Avec la société spécialisée dans le trading à haute...