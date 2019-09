Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les dirigeants de Deutsche Bank et de Commerzbank ont averti mercredi qu'une nouvelle baisse de taux directeurs par la Banque centrale européenne (BCE) le 12 septembre, qui entraînerait son taux de dépôt plus encore en territoire négatif, pénaliserait les épargnants et le système financier, sans...