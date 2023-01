Salaires: CNP Assurances trouve un accord avec les syndicats

Les négociations ont été tendues jusqu’à la fin chez CNP Assurances. Selon nos informations, la CFDT (33,17% de représentativité syndicale), l’UNSA (18,24%) et la CFE-CGC (13,8%) ont finalement signé l’accord sur les Négociations annuelles obligatoires (NAO) au contraire de FO (17,46%) et de la CGT (17,32%). « Nous allons apparaître dans le haut du panier en ce qui concerne les entreprises d’assurance qui ont terminé leurs NAO », se réjouit un représentant syndical. Mardi 17 janvier, toutes les organisations syndicales, à l’exception de la CFDT, avaient pourtant appelé les plus de 3.000 collaborateurs du groupe à un mouvement de grève pour réclamer des hausses plus importantes en comparaison à l’inflation et aux résultats financiers du groupe. 8% des effectifs du groupe ont finalement participé au mouvement, dont 3% ont posé une journée et 5% ont débrayé au moins une heure.

« Nous avons tenté de montrer que nous désirions un meilleur partage de la valeur. La proximité avec la grève contre la réforme des retraites a joué en notre défaveur », admet un syndicaliste. Outre une enveloppe d’augmentations individuelles de 1,6%, la direction du bancassureur propose des augmentations générales de 2.200 euros bruts annuels pour les salaires inférieurs à 35.000 euros annuels, 2.000 euros pour les salaires compris entre 35.000 et 55.000 euros, 1.800 euros pour les salaires compris entre 55.000 et 75.000 euros et 1.500 euros pour les salaires inférieurs à 100.000 euros. D’autres mesures, comme l’augmentation de la valeur faciale des titres restaurant de 1 euros ou du forfait de mobilité durable de 400 euros à 600 euros sont comprises.

Septembre 2023

Si l’UNSA et la CFE-CGC ont finalement signé l’accord, c’est aussi en raison de l’intégration d’une clause de revoyure obtenue durant les négociations. Cette clause prévoit que les parties prenantes puissent se réunir à nouveau en septembre 2023 « si des dérapages importants » devaient intervenir sur l’augmentation des prix. « Nous voulions nous assurer que les gens ne perdent pas d’argent », confie un syndicaliste. La direction de CNP Assurances, dont les équipes parisiennes ont récemment déménagé à Issy-les-Moulineaux, explique dans un mail interne que 96% des collaborateurs seront concernés par les augmentations générales.