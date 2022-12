Eurazeo mise sur le courtier en assurance BMS

La société d'investissement Eurazeo a annoncé vendredi qu'elle allait investir avec ses partenaires jusqu'à 355 millions de livres sterling, soit 403 millions d'euros, dans le courtier britannique en assurance et réassurance BMS Group et acquérir ainsi jusqu'à 34% de son capital.

Les partenaires d'Eurazeo pour cet investissement sont British Columbia Investment Management Corporation (BCI) et le fonds Preservation Capital Partners (PCP), déjà présents au capital de BMS, ainsi que les dirigeants et les employés du courtier.

L'opération valorise le groupe à 1,75 milliard de livres, selon un communiqué séparé de BMS.

Forte croissance depuis 2019

Fondé en 1980, BMS est un courtier en assurance et réassurance qui propose des solutions complètes et personnalisées se concentrant sur des risques complexes pour les entreprises. «Depuis 2019, la compagnie a bénéficié d’un très fort développement, avec un chiffre d’affaires passant de 100 millions de livres à plus de 250 millions de livres en 2022 et une augmentation d’environ 75% du nombre de collaborateurs avec environ 900 employés à travers le monde», précise Eurazeo.

BMS «a été un investissement phénoménal jusqu'à présent, avec un triplement des revenus et de l'Ebitda, ce qui a entraîné une augmentation de 3,5 fois de la valorisation depuis notre investissement en 2019», indique Jatender Aujla, managing partner de PCP, cité dans le communiqué du courtier.

La réalisation de la transaction est soumise à l'approbation des autorités compétentes, tandis que les termes définitifs de l'opération seront communiqués au moment de sa finalisation