Infographie : Comment la transition énergétique commence à s’accélérer

La transition énergétique actuellement à l’œuvre commence à s’accélérer. Nous assistons au passage des combustibles fossiles comme le pétrole et le charbon à des sources d’énergie durables comme l’énergie éolienne et solaire. Comptant pour seulement 1 % du mix énergétique mondial en 1950, les énergies renouvelables devraient désormais représenter 50 % de nos besoins en énergie d’ici 2040.

La demande en énergie renouvelable progresse rapidement à mesure que les entreprises s’engagent à atteindre des objectifs de neutralité carbone. La prise de conscience des effets néfastes des émissions de gaz à effet de serre s’est également accrue ces dernières années et la question du changement climatique figure aujourd’hui comme l’une des principales priorités à l’échelle mondiale.

De nombreux pays à travers le monde se sont engagés à respecter des dates butoirs pour interdire la vente de véhicules polluants à moteur à essence et diesel afin de ralentir le réchauffement climatique. La Norvège, par exemple, sera le premier pays à interdire la vente de nouveaux véhicules à moteur à combustion interne en 2025, les consommateurs pourront donc uniquement acheter de nouveaux véhicules électriques à compter de cette date.



Mark Lacey – Responsable Actions Ressources naturelles & Alexander Monk - Gérant de portefeuille, Actions énergies renouvelables



La demande pour les véhicules électriques augmente avec la mise sur le marché de nouveaux modèles dotés de batteries disposant d’une plus grande autonomie et d’un prix plus avantageux mais également avec le passage des consommateurs à des modes de transport plus écologiques. Toutefois, les ventes de véhicules électriques ne représentent encore qu'une faible part de l'ensemble des voitures vendues. Au Royaume-Uni, par exemple, les véhicules électriques représentaient 11 % des ventes totales de véhicules de tourisme en 2020. Cette part devra toutefois atteindre 100 % d’ici 2030 si le Royaume-Uni souhaite atteindre son objectif d’interdire les ventes de nouveaux véhicules à moteur à combustion interne en 2030.

L’infographie ci-dessous donne un aperçu de l’immense ampleur de la transition énergétique et des opportunités que ce changement pourrait offrir aux investisseurs.

