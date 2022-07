BNP Paribas fait des réserves pour les temps difficiles

BNP Paribas a confirmé son bon début d'année en dégageant des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, portés par les performances de l'ensemble de ses activités.

La banque a publié vendredi un bénéfice net en hausse de 9,1% au deuxième trimestre, à 3,18 milliards d'euros. Hors éléments exceptionnels, le résultat a augmenté de près de 19% par rapport au niveau déjà élevé du deuxième trimestre 2021. Les analystes s'attendaient en moyenne à un résultat net de 2,81 milliards d'euros, selon le consensus FactSet.

La période faste qui a suivi la sortie de crise sanitaire a donné au groupe des marges de manœuvre pour augmenter ses réserves et se préparer au ralentissement attendu de l'économie dans un contexte d'inflation élevée, de hausse des taux et de difficultés liées à la guerre en Ukraine. Le résultat du trimestre intègre 511 millions d'euros de provisions supplémentaires pour absorber de potentiels défauts de paiement de la part des clients.

Avec les sommes déjà mises de côté pendant la pandémie, la banque dispose désormais d'un matelas de sécurité de 1,5 milliard d'euros déjà intégré à ses comptes, ce qui signifie qu'elle pourrait constater des mauvaises créances d'un tel montant sans que ses résultats en pâtissent.

Ces nouvelles provisions ont fait légèrement remonter le coût du risque par rapport au début d'année. A 33 points de base des encours de crédit, il est toutefois plus faible qu'il y a un an (38 pb) et loin des niveaux observés au début de la pandémie.

En légère baisse par rapport à fin mars (-20 pb), le ratio de solvabilité CET1 reste par ailleurs largement supérieur aux exigences réglementaires, à 12,2% des actifs pondérés.

Croissance généralisée des revenus

Reflétant le niveau soutenu de l'activité, le produit net bancaire (PNB), l'équivalent du chiffre d'affaires, s'inscrit en hausse de 8,5% au trimestre écoulé, à 12,78 milliards d'euros, contre un consensus de 12,38 milliards d'euros. Les revenus ont été tirés par une hausse de 8,1% des encours de crédit et par la remontée des taux.

La division «Commercial, Personal Banking & Services», qui regroupe la banque de détail et les services spécialisés, a dégagé une croissance de 11,1%, à 7,18 milliards d'euros. Les revenus d'intérêt ont crû de 8% et les commissions ont augmenté de 6%.

La banque de financement et d'investissement a également vu ses revenus progresser de 10,6% au deuxième trimestre, grâce à des gains de part de marché et des effets de périmètre favorables. La croissance à changes et périmètre constant est de 5,6%. Cette performance a été tirée par les activités de marchés (+15,3%) et par les services titres (+16%).

Pour l'ensemble du premier semestre, BNP Paribas affiche un résultat net en hausse de 13%, à 5,29 milliards d'euros, et un PNB en progression de 10%, à 26 milliards d'euros.