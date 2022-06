Alex Araujo, comment définiriez-vous votre approche d’investissement ?

Notre style de gestion est ancré dans la réalité. Nous évitons de nous laisser griser par les dernières nouveautés et les modes qui attirent l'attention mais procurent des résultats décevants. Nous préférons rechercher les modèles d’affaires rentables, sans recours excessif à l’endettement et assortis de véritables flux de trésorerie opérationnels. Surtout quand ils présentent des opportunités dans des thématiques de croissance structurelle. C’est ce que nous appelons l’optionnalité.

Qu’entendez-vous par optionnalité ?

Cela signifie que, selon nous, l’action sélectionnée comporte un potentiel d’appréciation important, une capacité à générer des bonnes surprises qui n’est pas intégrée dans sa valorisation. Cette notion soutient la valeur long-terme d’un investissement à nos yeux.

Quelles sont vos thématiques de prédilection ?

La démographie, l’environnement, les infrastructures et l’innovation. Pour composer nos portefeuilles, nous affinons cette grille avec des sujets précis comme le vieillissement de la population ou l’accélération de l’urbanisation. Nous mettons l’accent sur la décarbonation et l’économie circulaire, les besoins sociétaux en matière d’infrastructures, les innovations dans le numérique et les transports.

Pouvez-vous en dire plus sur vos préférences en matière d’infrastructure ?

Nous sommes attentifs à l’électrification des véhicules, à la sécurité énergétique, aux infrastructures de santé ou encore à la connectivité digitale. Autant de thématiques et d’opportunités qui vont d’après nous s’inscrire dans le temps long et auxquelles nous pouvons associer nos investisseurs.

Que représentent les infrastructures dans M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund et M&G (Lux) Global Themes Fund ?

Le premier est spécialisé dans les stratégies d’infrastructure. Dans le second, elles constituent un des piliers du portefeuille.

Quelles sont les similarités entre ces deux fonds ?

Les similarités reposent avant tout sur un style d’investissement responsable. Il consiste à choisir ce que nous considérons être des entreprises cotées de très grande qualité et à les conserver dans la durée. Ce sont des sociétés qui ont déjà démontré leur viabilité, mais sont à même de s’inscrire dans une tendance porteuse à long terme. Les deux portefeuilles comprennent un nombre resserré de valeurs et reflètent nos fortes convictions. Nous ne nous dispersons pas vers tel ou tel titre dans l’air du temps. En matière de technologie, nous avons par exemple une préférence pour les data centers. Au sein du fonds M&G (Lux) Global Themes Fund, la correction récente nous a également permis de nous positionner sur Tencent ou encore Alphabet.



Alex Araujo

Gérant des fonds M&G (Lux) Global Themes Fund et M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund.



Quelles valeurs sont emblématiques de ces deux supports d’investissement ?

Concernant M&G (Lux) Global Themes Fund, nous apprécions par exemple Shimano, tout à fait conforme à cette notion d’optionnalité à laquelle nous tenons. Cette société japonaise jouit d’un quasi-monopole mondial dans les composants de bicyclettes. Nous avons investi dans l'entreprise début 2019 en considérant que les gens accorderaient une attention croissante à leur santé, qu’ils préféreraient de plus en plus rouler à vélo qu’en voiture. L’entreprise jouit également d’une présence forte dans les vélos électriques. Nous avons été surpris par la croissance explosive de cette industrie pendant la crise sanitaire.

Avez-vous un autre exemple ?

Oui, je peux citer la société belge Elia pour M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund, que nous détenons depuis le premier jour, c’est-à-dire depuis 5 ans. C’est une entreprise réglementée de services collectifs, dotée d’atouts de performance durable. Sa présence sur le marché de la transmission éléctrique en Allemagne, où elle construit des infrastructures énergétiques, constituait une opportunité exceptionnelle de notre point de vue. Depuis qu’elle a décidé de se passer du nucléaire et du charbon, l’Allemagne doit en effet accentuer ses efforts d’investissement en matière d’énergie renouvelable. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le pays se trouve même dans une situation d’urgence extrême. En un an, la croissance d’Elia a atteint 70 %.

Veuillez noter que les opinions exprimées dans le présent document ne sauraient en aucun cas constituer des recommandations, des conseils ou des prévisions

Principaux risques liés aux fonds

La valeur et les revenus générés par l’actif des fonds fluctueront à la hausse comme à la baisse. Ainsi, la valeur de votre investissement pourra aussi bien baisser qu’augmenter. Rien ne garantit que les fonds atteindront leurs objectifs et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité de votre investissement initial.

Investir dans les marchés émergents comporte un risque de perte plus élevé en raison, entre autres facteurs, de risques politiques, fiscaux, économiques, de change, de liquidité et réglementaires plus élevés. Il peut être difficile d’acheter, de vendre, de conserver ou d’évaluer des investissements dans ces pays.

Les informations relatives aux critères ESG provenant de fournisseurs externes de données peuvent être incomplètes, inexactes ou indisponibles. Il existe un risque que le gestionnaire d’investissement évalue de manière incorrecte un titre ou un émetteur, conduisant à une inclusion ou à une exclusion inappropriée d’un titre dans le portefeuille du fonds.

Les fonds peuvent être exposés à différentes devises. Les fluctuations de change peuvent avoir une incidence défavorable sur la valeur de votre investissement.

Le fonds M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund détient un petit nombre d’investissements et, par conséquent, une baisse de la valeur d’un seul investissement peut avoir un impact plus important que s’il détenait un plus grand nombre d’investissements.

Une description plus détaillée des risques auxquels les fonds sont exposés est incluse dans le Prospectus des fonds.

Les fonds investissent principalement dans des actions d'entreprises. Par conséquent, leur valeur liquidative est susceptible de présenter une plus grande volatilité que celles des fonds investissant dans les obligations et/ou les instruments monétaires.

Ce document est destiné à l’usage des professionnels uniquement, sa distribution est interdite à toute autre personne ou entité, qui ne devrait pas s’appuyer sur les informations qu’il contient. Les Statuts, le Prospectus, le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI), les Rapports Annuels et Intérimaires et les Etats Financiers du Fonds peuvent être obtenus gratuitement en anglais ou en français auprès du Gérant : M&G Luxembourg S.A. ; ou auprès de sa succursale en France, 8 rue Lamennais, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n°499 832 400, ou auprès de l’agent centralisateur français du Fonds : RBC Investors Services Bank France ou www.mandg.com/investments/professional-investor/fr-fr. Avant toute souscription, vous devez lire le Prospectus et les Documents d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), qui contient les risques d'investissement associés à ces fonds. M&G Luxembourg S.A. est habilité à résilier des accords de commercialisation en vertu du processus de notification prévu dans la Nouvelle directive sur la distribution transfrontalière de fonds d'investissement. Informations relatives à la gestion des réclamations peuvent être obtenus en français auprès www.mandg.com/investments/professional-investor/fr-fr/complaints-dealing-process. Ce document financier promotionnel est publié par M&G Luxembourg S.A. Siège social : 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.