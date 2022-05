Quel impact des facteurs ESG sur les valorisations technologiques ?

L’équipe Global Technology Leaders de Janus Henderson analyse la relation entre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et les valorisations des valeurs technologiques. Alison Porter, gérante de portefeuille, en partage les principales conclusions.

Une multitude d'études ont cherché à prouver que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont un impact significatif sur les performances boursières, mais peu d'entre elles se sont concentrées sur les valorisations. Les résultats se sont révélés particulièrement mitigés pour certaines des régions les plus performantes, notamment les États-Unis. Des études antérieures avaient fait état de corrélations moins convaincantes entre les performances boursières et les enjeux ESG en raison du manque de granularité dans les analyses comparatives des entreprises similaires. Compte tenu de la forte surperformance du secteur technologique par rapport au marché actions lors des deux dernières décennies1, le marché américain, dont la composante « tech » est plus forte, a souvent présenté une corrélation plus faible entre facteurs ESG et valorisation des actions.

Le secteur technologique a été la principale source de création de valeur économique - mais aussi de ruptures - sur les marchés boursiers lors des dix dernières années. La question qui compte pour nous en tant qu'adeptes des valeurs technologiques, et pour nombre de nos clients, est la suivante : quelle est le lien entre les facteurs ESG et les valorisations du secteur ? Nous avons donc lancé une étude visant à déterminer dans quelle mesure les entreprises technologiques affichant de bonnes notations ESG bénéficiaient d'une prime de valorisation. Pour cela, nous avons dû isoler les facteurs affectant la performance des titres et leurs valorisations afin d'éliminer l'impact des ruptures technologiques et d’analyser dans le plus grand des détails l'influence des facteurs ESG.

Périmètre de l'étude

Nous avons utilisé deux approches pour répondre à la question, avec des données couvrant la période 2018-2020. La première approche a consisté à classer l'univers entier (indice MSCI ACWI Information Technology + Communication Services), composé d'environ 700 valeurs, en utilisant notre système de notation ESG interne2. Nous avons ensuite divisé les entreprises en deux groupes en fonction de la médiane (« bonnes » et « mauvaises » notation ESG) et les avons comparées à des indicateurs de valorisation standard. Comme l’indique le Graphique 1, la relation entre de bonnes notations ESG et des valorisations plus élevées est claire.

Graphique 1 : Approche - Univers d’investissement entier