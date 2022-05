Docaposte, expert de l'externalisation de la gestion de crédit

"Nous accompagnons les banques et fintechs dans l’externalisation de la gestion de crédit immobilier digitalisé"

Entretien avec Aimé CENAC, Responsable du marché Banque chez Docaposte

Le chèque, l’éditique et la dématérialisation font partie des métiers historiques de Docaposte. Quelles sont vos ambitions avec votre solution pour la gestion de crédit immobilier digitalisé ?

Docaposte est en effet connue pour son expertise sur ces activités et accompagne le secteur bancaire depuis 35 ans. Or en 2020, elles ne représentent plus que 35 % du chiffre d’affaires sur notre principal marché, celui de la banque. Notre mission est d’accompagner toujours mieux nos clients dans leur transformation en leur offrant le meilleur du numérique et de l’humain. Nous nous positionnons donc également sur l’externalisation du crédit, de la digitalisation du front office, au contrôle de pièces justificatives, jusqu’au back et au middle office avec l’objectif de devenir l’« usine à crédit » des établissements bancaires en France.

Quelle est aujourd’hui la dynamique du crédit immobilier ?

Produit d’appel avec des taux bas, le crédit immobilier reste un moteur de l’activité bancaire. Il progresse ainsi de 6 % l’an dernier, avec des montants en hausse (selon la Fédération bancaire française).

Quelles sont vos cibles ?

Nous sommes des industriels de la transformation digitale et de l’externalisation. Nous ciblons la banque de détail et les courtiers, mais aussi les fintechs, qui ont en outre un fort besoin d’externalisation pour respecter les standards bancaires réglementaires et de sécurité.

Vos solutions métier globales donnent la priorité au ROI1, comment ?

Les banques font face à la réduction des marges sur les activités de crédit. Nos solutions end-to-end omnicanales en portant sur toute la vie du crédit, dès le KYC2, permettent aux établissements bancaires de réaliser des économies significatives. Nous digitalisons au maximum toutes nos chaînes de produits financiers dans une logique de convergence homme-digital.

Quels sont les autres atouts de votre solution de gestion de crédit immobilier digitalisé ?

Nous associons ainsi de manière unique intégration front-end (Interface utilisateur), modularité et compétences UX. Nos délais de développement sont courts, de 6 à 9 mois. Nous offrons en outre des solutions uniques, comme la signature électronique pour la mise en place de parcours de souscription digitale, le coffre-fort électronique Digiposte et l’Identité Numérique La Poste, conforme au niveau de sécurité substantiel par l'ANSSI. Les technologies de LAD/RAD (lecture et reconnaissance automatique de document) constituent un autre accélérateur digital puisque les e-mails, justificatifs d’identité ou tout autre document demandé vont pouvoir être vérifiés et transformés en data plus rapidement.

L’open banking3 joue-t-il un rôle dans votre proposition de valeur ?

Nous travaillons avec plusieurs partenaires tels que Budget Insight, Tink, Algoan, X Loan et Prologia. De plus, nos modules sont développés sur des API qui fonctionnent en parallèle du core IT4. Cette agilité doit permettre, à terme, de variabiliser le coût du crédit.

Votre offre fait aussi la part belle à l’intelligence artificielle (IA)

De par son appartenance à la branche Grand Public et Numérique du Groupe La Poste, Docaposte s’appuie sur 150 experts IA. Aussi, nos solutions intègrent l’intelligence artificielle tout au long de la chaîne de crédit : des moteurs de scoring et de production à la détection de fraudes, en passant par la détection de documents.

1. Return On Investment, retour sur investissement

2. Know Your Customer (connaissance du client)

3. Système bancaire ouvert qui repose sur le partage de données

4. Les systèmes informatiques centraux

Docaposte, acteur référent de la confiance numérique en France

Docaposte est le partenaire business de confiance de la transformation des entreprises et organisations du secteur public. Expert dans le traitement de données sensibles, Docaposte bénéficie d’un statut unique sur le marché qui lui permet de répondre de bout en bout à l’intégralité d’un besoin client, dans un univers de confiance. Filiale numérique du Groupe La Poste, Docaposte figure ainsi parmi les leaders français du traitement documentaire, de la Gestion Électronique de Documents (GED), de l’archivage à vocation probatoire et de la signature électronique. Docaposte optimise et facilite la digitalisation des process métiers et des parcours clients en vue de générer du ROI. Les solutions de Docaposte vont du conseil stratégique pour la co-création d’offres innovantes à l’opération de services et solutions métiers et sectorielles omnicanales. Le marché de la banque/finance représente 30% de son activité.