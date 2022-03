Ukraine-Russie : Nos vues de marchés

Vue macroéconomique - Andrew McCaffery, Directeur Monde des Investissements & Salman Ahmed, Directeur de la Macro

Flambée de l’inflation et choc de croissance en Europe

Sur le plan économique, nous sommes potentiellement confrontés à un nouveau choc du prix des matières premières, semblable à la crise pétrolière des années 1970. Nous prévoyons qu'une hausse de 100 % des prix du pétrole entraînerait une augmentation de 200 points de base en glissement annuel de l'inflation au niveau mondial, mais cet effet pourrait s'accroître par le biais des anticipations d'inflation. Les effets directs et de second ordre d'un tel choc sur la croissance mondiale pourraient être d'environ 300 points de base. En Europe, nous pourrions même assister à un choc de croissance de 4 % cette année en raison de la hausse des prix du pétrole et du gaz. L'effet de ce que nous avons déjà vu est probablement une réduction de 1 % du PIB européen en 2022.

Un exercice d'équilibriste de plus en plus délicat pour les banques centrales

La situation est certainement devenue beaucoup plus complexe pour les décideurs politiques et les banques centrales. Aujourd'hui, il sera difficile de se concentrer simplement sur l’inflation, compte tenu de ce que la hausse des prix de l’énergie fera peser sur la consommation, en particulier en Europe. Nous sommes également confrontés à une grave détérioration des chaînes d'approvisionnement dans le secteur industriel, ce qui aura ses propres implications. Très probablement, la BCE et les autres banques centrales pourraient adopter des rythmes de resserrement plus lents. La Fed devrait revoir son approche également, malgré son penchant pour la lutte contre l'inflation. Malheureusement, cela aura également un impact sur la croissance dans l'ensemble de l'économie mondiale, de sorte que la Fed devra agir de façon mesurée.

Une sortie par le haut pour la Chine ?

Après une année 2021 difficile (marché immobilier et impact réglementaires), nous avons constaté une certaine stabilisation en Chine. Le récent revirement des décideurs politiques chinois en faveur de mesures de relance a placé l'économie chinoise dans une position légèrement différente de celle de l'Occident. Elle sera toujours affectée par la hausse des prix mais l'annonce de son objectif de croissance de 5,5% pour cette année montre que nous allons assister à une période de relance. Il est difficile d’envisager la Chine stimuler sa croissance de façon excessive, étant donné la stabilisation de son économie et l'accent mis récemment par ses autorités sur la résilience économique nationale à long terme et la stabilité financière. La Chine pourrait s’avérer être un vecteur de diversification pour les portefeuilles équilibrés. Le yuan pourrait également s’apprécier, compte tenu des flux vers des valeurs refuges, soutenus par ailleurs par un renversement de situation face aux sorties de capitaux observées l'année dernière.

Les matières premières, solutions de diversification ?

La situation est complexe : nous avons constaté un sous-investissement durant le Covid et la décarbonation exerce déjà une pression sur la dynamique mondiale de l'offre et de la demande pour de nombreuses matières premières. La prise en compte des considérations relatives à l'offre sera un processus de long terme et nous continuerons probablement à observer une certaine volatilité des cours. Certains flux pourraient exagérer les effets sur les prix à court terme, mais à plus long terme, nous nous attendons également à ce que les cours de certaines matières premières restent élevés, peut-être pour les deux ou trois prochaines années. Par ce biais, le conflit exacerbera les pressions inflationnistes sous-jacentes.

Perturbations dans la production agricole

Les marchés des produits agricoles de base étaient déjà tendus avant le conflit. Les stocks étaient faibles par endroits et certains signes indiquaient que la production d'engrais était en baisse dans certains pays africains, ce qui a eu des répercussions sur les rendements des cultures. La Russie étant un fournisseur majeur de céréales et d'engrais, et l'Ukraine étant désormais de facto dans l’incapacité de produire, des perturbations sont à prévoir dans ce domaine au cours des prochaines années.

Marchés actions - Romain Boscher, Directeur Monde de la Gestion Actions

Un biais pour les sociétés de grande qualité

Les marchés ont tendance à envisager le pire des scénarios. Nous nous attendons, au mieux, à ce que les bénéfices plafonnent au cours des deux prochaines années, mais nous devons également tenir compte de risques potentiels qui pourraient détériorer davantage la situation, comme ce qui pourrait se passer si les prix de l'énergie augmentent encore significativement ou restent élevés pendant une période prolongée. Ou encore si une banque ou un grand fonds spéculatif subit des pressions en raison de son exposition à la Russie, provoquant une contagion dans l’ensemble du système financier.

Dans ces conditions particulières où il est difficile d’appréhender le marché, nous nous concentrons sur les entreprises de grande qualité, avec des sources de revenus pérennes et celles qui peuvent servir de couverture contre l'inflation. Il nous faut examiner quels aspects de la situation sont transitoires et dans quelle mesure. Il existe de nombreux scénarios mais il apparait, de façon générale, préférable de privilégier les expositions défensives. Dans cet environnement, cela ne signifie pas nécessairement qu'il faut éviter la croissance et privilégier la value, mais s'éloigner de la « croissance à tout prix » et privilégier la qualité.

Une redéfinition du style défensif ?

Cette crise est sans précédent et, par conséquent, la définition du terme "défensif" pourrait être très différente à présent. Nous sommes prudents sur les actifs de croissance à tout prix, car les taux d'intérêt pourraient augmenter légèrement. Certaines sociétés défensives traditionnelles seront également confrontées à des pressions sur les coûts de production et à des compressions de leur marge, ce qui les rendra moins défensives qu'elles ne l'auraient été lors de recessions plus classiques. Nous recherchons ainsi des entreprises dotées de bilans solides et d'un pouvoir de fixation des prix, c'est-à-dire la capacité de répercuter la hausse des prix tout en conservant leurs clients.

Marchés obligataires - Steve Ellis, Directeur Monde de la Gestion Obligataire

La duration n’est pas à craindre

Les marchés anticipent un environnement stagflationniste en raison des problèmes d'offre et de la hausse des coûts, ce qui est équivalent à une taxe sur la consommation. Les marchés craignent que cette situation n'aboutisse à un relèvement des taux, malgré la détérioration de la croissance due aux craintes d'inflation. Une telle situation pourrait se traduire par un resserrement des conditions financières, d'où l'élargissement des spreads de crédit auquel nous avons assisté. Toutefois, bien que l'inflation soit plus permanente que transitoire, je ne crains pas la duration car il y a de fortes chances que les banques centrales ne soient pas en mesure

de procéder aux hausses de taux qu'elles visaient initialement. Au lieu de cela, les rendements réels devront continuer de reculer en territoire négatif (les rendements réels des bons du Trésor américain à 10 ans sont déjà de -110 points de base), afin de lutter contre la baisse du revenu disponible que les gens vont connaître et de contribuer à financer l'augmentation des dépenses militaires. Les banques centrales devront probablement maintenir leur monnaie aussi liquide que possible pour permettre cela.

Quid de la liquidité du marché ?

Les conditions financières se sont resserrées avant même l'escalade du conflit, mais la situation s’est considérablement aggravée depuis. Ce qui a changé la donne, c’est le gel des actifs de la banque centrale russe. Car la Russie dispose d'environ 450 milliards de dollars de réserves de change, dont 20 % en dollars, et elle prête environ 200 milliards de dollars sur le marché des swaps de change et est exposée à environ 300 milliards de dollars sur les marchés monétaires. Par conséquent, les investisseurs s'inquiètent d'un gel des marchés de financement et de la possibilité d'un « moment Lehman ». Ma plus grande inquiétude est une crise bancaire totale en Russie - le rouble a perdu 25 % en deux jours. Je pense que nous assisterons à une fuite vers la qualité et la duration, avec un écartement des spreads de crédit et une hausse de la demande de dollar. Cependant, je ne suis pas si préoccupé par les problèmes de liquidité à ce stade.

Quel positionnement pour un portefeuille obligataire ?

Tout d'abord, je préconiserais de se renforcer sur les obligations indexées sur l’inflation, qui bénéficient de leur exposition aux points morts d’inflation (breakeven) et aux rendements réels. Une seconde catégorie de titres à laquelle je m’intéresserais : les obligations asiatiques Investment Grade. L'Asie est éloignée de l'épicentre de la crise, mais nous avons tout de même constaté un élargissement des spreads dans cette région, avant que les mesures d'adaptation de la politique monétaire ne commencent à porter leurs fruits. Pour être clair, je ne crains pas de détenir de la duration à ce stade, et je vois plutôt une surperformance, compte tenu des prix actuels du marché.

