Les Occidentaux déconnectent en partie la Russie de Swift

Les puissances occidentales ont annoncé samedi l'exclusion de plusieurs banques russes du réseau interbancaire Swift ainsi que des sanctions ciblant les réserves en devises de la banque centrale de Russie.

Le communiqué dévoilant ces nouvelles sanctions a été endossé par les Etats-Unis, le Canada, la Commission européenne, la France, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Ces sanctions seront appliquées dans les prochains jours, ont déclaré les signataires.

Cette décision intervient après que les Etats-Unis et leurs alliés ont imposé cette semaine des sanctions aux principales banques russes ainsi qu'au président russe Vladimir Poutine lui-même, alors que les forces de Moscou ont pénétré en Ukraine et se dirigent vers Kiev.

Ces mesures visent à empêcher Vladimir Poutine d'utiliser les 630 milliards de dollars (Environ 559 milliards d'euros) de réserves en devises de la banque centrale pour envahir l'Ukraine et défendre le rouble.

Déconnecter les banques russes du système financier international les empêchera d'effectuer la plupart de leurs transactions financières mondiales et bloquera les importations et les exportations russes, était-il ajouté dans le communiqué. Ursula von der Leyen a précisé que les alliés empêcheraient la Russie d'utiliser "son trésor de guerre" en paralysant les avoirs de la banque centrale russe, gelant ainsi ses transactions et la mettant dans l'impossibilité de liquider ses avoirs.

Un responsable américain a déclaré que les Etats-Unis et leurs alliés achevaient la liste des banques qui seraient retirées du réseau Swift, ajoutant que les banques qui seraient envisagées en premier étaient celles se trouvant déjà sous le coup de sanctions américaines et européennes. Sberbank, numéro un bancaire russe, et VEB, notamment, ont été frappées de sanctions cette semaine.

Ces mesures devraient affecter sensiblement les capacités de la Russie à financer sa guerre contre l'Ukraine, a indiqué Ursula von der Leyen.

Les sanctions prévoient également la fin des "passeports dorés" délivrés aux riches ressortissants russes et à leurs familles, qui les utilisent pour obtenir la résidence dans les pays occidentaux et accéder à leurs systèmes financiers.

Le réseau interbancaire international Swift permet d'envoyer les messages servant à initier les paiements internationaux. Le réseau est l'un des principaux mécanismes utilisés pour financer le commerce international. Chaque année, des milliers de milliards de dollars sont transférés en utilisant le système Swift.

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réuniront dimanche soir pour discuter de sanctions supplémentaires.