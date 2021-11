L’affaire Epstein fait tomber le DG de Barclays

Barclays a déclaré lundi que son directeur général, Jes Staley, allait démissionner à la suite des conclusions préliminaires de l'enquête menée par les régulateurs britanniques sur ses relations avec l'ex-gérant de fonds Jeffrey Epstein.

La banque britannique a précisé que C.S. Venkatakrishnan (Venkat), responsable des marchés mondiaux, prendrait le poste de directeur général.

Barclays a été informée vendredi soir par la Financial Conduct Authority (FCA) et la Prudential Regulatory Authority (PRA) des liens passés de Jes Staley avec Jeffrey Epstein. Ce dernier s'est suicidé en 2019 alors qu'il était en détention aux Etats-Unis avant son procès pour trafic sexuel de mineures.

«Compte tenu de ces conclusions, et de l'intention de M. Staley de les contester, le conseil d'administration et M. Staley ont convenu qu'il quitterait son poste de directeur général du groupe et son poste d'administrateur de Barclays», a déclaré la banque. «Il faut noter que l'enquête n'a pas établi que M. Staley avait été témoin, ou était au courant, des crimes présumés de M. Epstein», a-t-elle ajouté.

L'action en baisse

Barclays avait annoncé l'année dernière que les régulateurs financiers britanniques enquêtaient sur les liens entre Jes Staley et Jeffrey Epstein. La FCA et la PRA n'ont pas souhaité faire de commentaires lundi sur cette affaire.

L'action Barclays a ouvert en baisse de 3% suite à cette annonce.

«Nous avons une haute opinion de Venkat, en raison de sa performance comme responsable mondail des marchés, mais aussi compte tenu de son historique précédent comme responsable des risques, et ces changements ne devraient pas changer radicalement la stratégie de Barclays», réagissent lundi les analystes de JPMorgan dans une note.

D'autres groupes éclaboussés

Compte tenu des liens de Jeffrey Epstein dans la finance, le scandale a déjà éclaboussé d'autres dirigeants d'institutions financières. Leon Black, fondateur d'Apollo, a ainsi été poussé vers la sortie début 2021.

Deutsche Bank a de son côté accepté de payer 150 millions de dollars pour clore une enquête des autorités américaines sur des failles en matière de conformité dans ses relations avec plusieurs clients, dont Jeffrey Epstein.