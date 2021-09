ESG, ISR, Relance : comment agir et investir sur les enjeux d’aujourd’hui ?

ESG/ISR : une expertise reconnue

Covéa Finance dispose de 2 fonds labellisés ISR : Covéa Actions Solidaires depuis 2018 et Covéa Flexible ISR depuis 2019.

Créé et soutenu par le ministère des Finances, le label ISR vise à rendre plus visibles les produits d’investissement socialement responsables (ISR) pour les épargnants en France et en Europe. Un fonds labellisé ISR permet d’investir dans des entreprises responsables qui contribuent à un développement plus durable. La prise en compte des critères extra-financiers ESG (Environnemental, Sociétal et de Gouvernance) dans le choix des valeurs vient compléter et enrichir la vision traditionnelle de l’investissement basé sur des données financières et apporte une meilleure connaissance des risques.

Covéa Actions Solidaires

Un fonds solidaire et compétitif investi sur des thématiques sociales et responsables

Un fonds humainement engagé grâce à des investissements qui favorisent la création d’entreprise et la pérennité de l'emploi



Samir Ramdane

Responsable de la gestion OPC Actions Europe



« Labellisé ISR et en cours d’obtention du label Finansol, le fonds Covéa Actions Solidaires est investi à 75% au minimum en actions de la zone euro sur des thématiques sociales et responsables. Plus précisément, il a pour objectif de promouvoir le lien social grâce à des investissements qui favorisent la création d’entreprise et la réinsertion »

Covéa Flexible ISR

Un fonds 100 % flexible qui allie dynamisme et réactivité

Une exploitation optimale de toutes les classes d’actifs

Une utilisation des critères extra-financiers comme moteur de performance

Soutien à l’économie française: un engagement pour une reprise durable

Créé en octobre 2020 dans le cadre d’un accord de place, le label Relance a pour ambition de soutenir l’économie française post crise sanitaire et de permettre à tous les épargnants qui le souhaitent de contribuer à la relance de l’économie française en donnant du sens à leur épargne.

Le soutien à l'économie française est une des préoccupations historiques chez Covéa Finance. Au sein de notre gamme, deux fonds ont été récemment labellisés "Relance" :

- Covéa Perspectives Entreprises : créé en 1995, sa stratégie d'investissement a toujours été centrée sur les petites et moyennes capitalisations des entreprises au modèle économique prometteur.

- Covéa Renouveau France : créé en 2021, l'objectif du fonds est de répondre aux besoins de reconquête de souveraineté des États mise à mal par une mondialisation exacerbée et révélé par la crise sanitaire

Covéa Perspectives Entreprises

Un fonds actions petites et moyennes entreprises historique et plus que jamais engagé

Fonds historique de notre gamme, Covéa Perspectives Entreprises est un fonds investi à hauteur de 75 % minimum dans les petites et moyennes entreprises de l’UE dont 50 % minimum dans des valeurs françaises. Son univers dynamique à forte diversité sectorielle lui permet de profiter de la croissance des petites et moyennes capitalisations grâce à une sélection rigoureuse. Son processus de gestion s’inscrit donc parfaitement dans les exigences et l’esprit du Label Relance.



Antoine Poirier

Gérant OPC Actions Europe



« L’objectif du fonds vise à soutenir les initiatives d’entreprises principalement françaises en phase de développement, leur apportant ainsi le soutien nécessaire afin qu’elles deviennent des acteurs majeurs dans leurs domaines et se développent en France. Ce label vient donc confirmer cet engagement dans une période économique difficile et doit permettre d’accompagner une reprise rapide et durable de l’économie française. »

Covéa Renouveau France

Nouveau fonds de la gamme, Covéa Renouveau France, compartiment du FCP Covéa Renouveau, a été lancé le 23 février dernier.

En 2020, les équipes de Covéa Finance ont mis en avant les problématiques liées à la complexité des chaînes de production, aux risques d’approvisionnement, à l’ampleur des inégalités nées d’une mondialisation effrénée et insuffisamment réglementée. Dans cet environnement complexe et fragile, la pandémie est venue mettre en lumière les failles préexistantes des États et des entreprises, et révéler les risques sanitaires et alimentaires associés au manque de maîtrise des processus de production et d’approvisionnement. La crise a également mis en évidence les impératifs majeurs en matière de maîtrise des infrastructures critiques (numérique, santé, énergie).

Fort de ce constat, et au regard des dépendances importantes qui se sont créées entre États, dont les limites ont été perçues lors de la crise de la Covid, le besoin de reconquête de souveraineté sur certains besoins critiques apparaît, pour Covéa Finance, être un thème majeur.



Vincent Haderer

Responsable du pôle Gestion Actions Amérique et Monde



« C’est donc avec l’ambition d’identifier les entreprises les plus à même de participer aux enjeux de reconquête que nous avons créé ce fonds. Nous cherchons particulièrement à accompagner les entreprises qui s’engagent en matière de création d’emplois et d’investissements d’avenir pour sécuriser les filières stratégiques. »

