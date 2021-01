Repérer la qualité mal valorisée dans les marchés mondiaux

Tout le monde a bien compris que la hausse du marché en 2020 est surtout le fait de quelques géants technologiques américains, qui ont poussé de nombreux indices boursiers vers des sommets historiques ou presque. Les investisseurs ont également vu les entreprises américaines surperformer leurs pairs internationaux dans de nombreux secteurs, dans un mouvement mondial vers des actifs « sûrs ». Les grandes entreprises technologiques américaines mondialisées - et dans certains cas leurs homologues chinoises - sont passées d'un statut de valeurs de croissance à celui d’actifs de qualité appréciés de tous.

Toutefois, l’action parfaite n’existe pas. Même si les grandes capitalisations technologiques ne risquent pas de devenir des actions à fuir (leurs fondamentaux sont solides, contrairement à l’époque de la bulle internet), il arrive qu’une contre- tendance émerge lorsque tout va bien depuis un certain temps pour un certain type d'actions.



Brian Krawez, président de Scharf Investments

Partenaire de iM Global Partner depuis avril 2019.



La valeur a encore de l’importance

Le marché actuel rappelle la bulle technologique de la fin des années 1990. Le fait que les actions des FANGAM aient une valeur combinée supérieure à celle des marchés européens et latino-américains réunis est-il tenable ?

Les taux d'intérêt étant pratiquement nuls, certains investisseurs ne tiennent pas compte du prix et comptent sur le fait que les faibles taux d'intérêt continueront de stimuler l'économie. Bien que des taux bas justifient des multiples légèrement plus élevés que la moyenne historique, nous restons convaincus que les valorisations ont leur importance et nous continuons à nous concentrer sur la recherche d'entreprises qui pourront produire une bonne performance dans les années à venir.

Dans ce contexte, on trouve de nombreuses entreprises valorisées à des multiples très raisonnables. Et lorsque nous comparons les multiples que nous payons à la qualité des entreprises, nous y voyons de belles opportunités, d’autant plus que les investisseurs se concentrent de plus en plus sur un nombre d'entreprises de plus en plus petit. Les investisseurs ne sont pas obligés de payer des prix astronomiques pour acheter des entreprises solides : il suffit de regarder au bon endroit.

Si la pandémie a sans aucun doute affecté les résultats des entreprises, nous ne pensons pas que la pandémie va affecter massivement et de manière permanente le monde de l'investissement.

On trouve des opportunités intéressantes en dehors des valeurs technologiques les plus en vogue. Les trois thématiques qui nous attirent particulièrement sont les valeurs "anti-technologie", les opportunités internationales incontournables et la qualité sous-valorisée.

Les valeurs « ennuyeuses » ont leurs attraits

Si de nombreux investisseurs ont été attirés par l’essor des entreprises technologiques, il existe aussi un certain nombre d'entreprises attrayantes que nous pourrions classer dans la catégorie "anti-technologie". Ces entreprises peuvent sembler ennuyeuses ou passées de mode, mais l'ennui a ses attraits lorsqu'il se conjugue à une croissance de long terme propre à enrichir les investisseurs.

Berkshire Hathaway en est un excellent exemple. Lorsque les esprits critiques suggèrent que Warren Buffett est un dinosaure, c'est généralement un bon signal d'achat. Une fois de plus, nous lisons ici et là que la société a perdu la main, y compris alors que sa ligne d’investissement la plus importante s’appelle Apple. Valorisée à un prix proche de sa valeur comptable, Berkshire est à son niveau de cours le plus attrayant depuis une décennie.

Nous trouvons aussi des opportunités internationales intéressantes dans des secteurs tels que la santé, la consommation de base, entre autres domaines restés quelque peu ignorés alors même que l’élargissement du marché porte ses entreprises vers de nouveaux sommets. Il s'agit d'entreprises qui se portent fondamentalement bien et ont des valorisations attrayantes.

Alors que de nombreux investisseurs se concentrent sur les États-Unis et les stars du marché, nous trouvons de meilleures opportunités en Europe et en Asie, où il est encore possible de faire de bonnes affaires.

Des valeurs de qualité pas toujours bien valorisées

Globalement, nous n'essayons pas de trouver les gagnants et les perdants à court terme de la pandémie, mais nous avons observé certaines situations où les réalités de court terme ont conduit les investisseurs à réévaluer la trajectoire de long terme d'un secteur ou d'une entreprise.

Ainsi, l'industrie du câble est un des principaux bénéficiaires de l'augmentation de l'utilisation d'internet à domicile, en raison de la pandémie et du télétravail. Des entreprises comme Comcast, ont été considérées comme risquées à cause de l'accélération des résiliations d’abonnements dans la télévision par câble. Cependant, nous observons une hausse de la rentabilité de ces entreprises. Avec l'augmentation du nombre d'abonnés haut-débit et l'accélération de la migration vers des offres de meilleure qualité, les câblodistributeurs gagnent plus d'argent avec les simples abonnés à internet qu’ils n’en gagnaient en fournissant des services vidéo.

La pandémie de COVID-19 fut la grande affaire de l'année 2020. La plupart des grands indices actions semblent avoir surmonté toutes les inquiétudes concernant le virus, touchant des niveaux records ou proches de ceux-ci. Mais nous pensons que nombre d’investisseurs ont une vision à trop court terme en essayant de déterminer les "gagnants" et les "perdants" de la pandémie, alors qu'il y a beaucoup d'opportunités de long terme à trouver en posant un regard global et en mettant l’accent sur les valorisations.

