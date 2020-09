Comment bien se positionner face à la vague 1/4 : Le capital-investissement

La volatilité sur les marchés au premier trimestre a montré que certaines classes d’actifs étaient plus résilientes que d’autres face aux chocs de marché. Alors que la vague de contaminations au Covid-19 reprend de la vigueur en France, comment bien positionner son portefeuille pour ne pas répéter les mêmes erreurs ?

Nous vous proposons pendant quatre semaines de découvrir quatre solutions d’investissement qui ont relativement mieux résisté lors du pic de volatilité du premier trimestre : le Private Equity en se concentrant sur les entreprises de taille intermédiaire, tout en offrant une large diversification en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, les stratégies de couverture contre la volatilité en évitant les coûts de portage prohibitifs, les actions internationales ESG lorsqu’elles sont allouées en cœur de portefeuille grâce à une exposition à des tendances de long terme, les prêts à effet de levier octroyés à des entreprises ayant des activités non cycliques et résilientes leur permettant de mieux traverser les différents cycles économiques.

Les marchés du capital investissement sont-ils bien armés pour résister à la crise ?

Les fonds de capital-investissement investissant dans des entreprises avec un faible levier et gérés par des spécialistes dotés de solides compétences opérationnelles devraient mieux tirer leur épingle du jeu.

Les investisseurs en capital-investissement inquiets sont invités à se rappeler qu’il n'existe aucun millésime de fonds de buyout qui ne soit parvenu, en moyenne, à dégager une performance positive sur les 25 dernières années. Toutefois, dans la crise actuelle, seuls certains fonds présentant des caractéristiques bien spécifiques connaîtront le succès.

Le niveau d'endettement des entreprises détenues en co-investissement par les fonds de Flexstone est faible (et nul au niveau des fonds). En période de crise, une telle approche prudente peut s'avérer très payante.

Les fonds de buyout actifs sur le segment des petites et moyennes entreprises ont constitué leurs propres équipes opérationnelles et sont plus proches des entreprises de leur portefeuille. L'expérience des crises passées permet aux spécialistes opérationnels de déterminer ce qu'il faut changer et ce qu'il vaut mieux laisser inchangé. Des coupes excessives ou des changements de stratégie trop rapides sont des remèdes susceptibles de détruire de la valeur.

