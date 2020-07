HSBC remplace le responsable de ses activités actions

HSBC a nommé Franck Lacour à la tête de ses activités de marchés, en remplacement d’Hossein Zaimi, selon un mémo interne de la banque relayé par plusieurs sources de presse. Franck Lacour est actuellement à la tête de l’activité de marchés de la banque en France et conservera ce poste en prenant ses nouvelles fonctions jusqu'à ce qu'un remplaçant soit trouvé. Il sera secondé par une adjointe, Selene Chong, qui a récemment qui dirigeait les opérations de change et de matières premières de HSBC en Asie.

Ces nominations interviennent alors que la banque a annoncé au mois de février dernier un plan de restructuration prévoyant une baisse de 100 milliards de dollars de ses actifs pondérés, et une réduction de 15% sur trois ans de ses effectifs. Une bonne part des suppressions de postes devant toucher la division marchés et la banque d’investissement. En France, la banque va supprimer 255 postes sur ces activités d’ici à la fin 2021, soit 37 % de l’effectif, et cherche par ailleurs toujours un repreneur pour son réseau.