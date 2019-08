Axa se dit en « bonne voie » pour ses objectifs 2020

L'assureur Axa a confirmé jeudi ses objectifs pour 2020, après avoir enregistré une forte hausse de son résultat opérationnel au premier semestre, grâce notamment à la bonne dynamique de ses segments cibles et à la contribution d'Axa XL, la division issue du rachat de l'américain XL Group l'an dernier pour 12,4 milliards d'euros.

« Le résultat d'AXA a bénéficié d'une dynamique doublement vertueuse : une croissance des volumes et une amélioration de la rentabilité à travers toutes nos zones géographiques et nos segments cibles (l'assurance dommage des entreprises, la prévoyance et la santé, NDLR) », a déclaré le directeur général du groupe Thomas Buberl, cité dans un communiqué, soulignant « la très bonne performance opérationnelle de son groupe » sur les six premiers mois de l'année.

Au premier semestre, le résultat net de l'assureur a reculé de 17% sur un an, à 2,33 milliards d'euros, pénalisé par des charges comptables d'environ 1,4 milliard d'euros, liées d'une part à des dépréciations de justes valeurs de produits dérivés et d'autre part à l'impact de la déconsolidation d'Axa Equitable Holdings (EQH), sa filiale d'assurance-vie aux Etats-Unis. L'assureur a cédé le contrôle de cette société en mars et détient actuellement 38,9% du capital. Axa doit progressivement céder l'intégralité de cette société.

Le résultat opérationnel a en revanche progressé de 10% en données publiées et de 7% à changes constants, à 3,62 milliards d'euros. Cette progression reflète l'amélioration de la rentabilité de l'ensemble des zones géographiques du groupe, avec notamment une hausse du résultat opérationnel de 7% en France, de 4% en Europe et de 8% en Asie. Axa XL a par ailleurs contribué au résultat opérationnel à hauteur de 502 millions d'euros. Axa XL a effectué « un très bon semestre », a commenté Gérald Harlin, le directeur financier d'Axa, lors d'une conférence téléphonique.

Par action, le résultat opérationnel d'Axa s'est établi à 1,46 euro, en hausse de 10%. L'assureur cible une croissance moyenne de cet indicateur comprise entre 3 et 7% par an. Le résultat courant, qui sert de référence pour le calcul du dividende, s'est inscrit à 4 milliards d'euros, en progression de 10% en données publiées et en croissance de 8% à changes constants.

Axa a par ailleurs fait état d'une hausse de 8% de son chiffre d'affaires en données publiées, à 53,6 milliards d'euros. A changes constants, le chiffre d'affaires a progressé de 4%.

En matière de bilan, Axa a souligné que son ratio réglementaire Solvabilité II s'établissait à 190% à la fin juin, contre 193% à fin 2018. Le ratio d'endettement du groupe atteignait 30,8% fin juin, en baisse de 1,3 point de pourcentage par rapport au 31 décembre dernier. Axa compte revenir à un ratio cible compris entre 25 et 28% d'ici à 2020 au plus tard.

Gérald Harlin a affirmé qu'Axa était « en bonne voie» pour atteindre ses objectifs 2020. Axa continue de viser à cet horizon une croissance annuelle moyenne de 3% à 7% de son résultat opérationnel par action. L'assureur mise sur une rentabilité courante des capitaux propres comprise entre 14% à 16% entre 2016 et 2020, avec un ratio Solvabilité II compris entre 170% et 220%. Axa cible également un taux de distribution du dividende compris entre 50 et 60% et un cash-flow opérationnel disponible, en cumulé, de 28 à 32 milliards d'euros sur la période 2016-2020.

Interrogé sur une possible vente de la banque belge d'Axa, Gérald Harlin a affirmé qu'il « n'avait pas l'habitude de commenter les rumeurs de marché ». Le média belge L'Echo a indiqué la semaine dernière que la banque belge Crelan serait sur le point d'entrer en négociations exclusives avec l'assureur pour reprendre cette activité. Contactée par l'agence Agefi-Dow Jones, Crelan n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter ces informations.

Interrogé sur de possibles rachats d'actions, Gérald Harlin a expliqué que l'assureur se concentrait sur ses priorités, à savoir l'intégration de XL Group, le désengagement de EQH et le désendettement du groupe.