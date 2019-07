Bank of America dégage un bénéfice en hausse au deuxième trimestre

Bank of America, la deuxième banque des Etats-Unis en termes d'actifs a dégagé un bénéfice net de 7,35 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 6,78 milliards de dollars à la période correspondante de 2018. Le bénéfice par action (BPA) a atteint 74 cents, contre 71 cents attendus par les analystes, selon FactSet.

Le produit net bancaire (PNB) s'est établi à 23,08 milliards de dollars, à comparer à 22,55 milliards de dollars un an plus tôt et à un consensus FactSet de 23,11 milliards de dollars.

Le revenu net des intérêts a progressé de 3,1% à 12,19 milliards de dollars mais ressort inférieur au consensus de 12,36 milliards de dollars.

Les revenus des activités de marché ont reculé de 2,5% à 4,15 milliards de dollars, affectés notamment par une baisse de 6% des revenus du trading, à 3,2 milliards de dollars.

Le titre Bank of America perd 0,3% dans les échanges de préouverture à Wall Street.