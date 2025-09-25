Accueil
Asset management
Investisseurs instit
Private Equity
Finance d'entreprise
Patrimoine
Gestion Privée
Chaînes
Chaînes
L'AGEFI
Asset Management
L'AGEFI
Investisseurs Institutionnels
L'AGEFI
Private Equity
L'AGEFI
Finance d'entreprise
L'AGEFI
Patrimoine
L'AGEFI
Gestion Privée
Toutes nos offres d’abonnements
Connectez-vous
Le 7h
Menu
ETF Live
Evènements et Clubs
Newsletters
Le 7h
Grand angle
Recherche
S'abonner
Connexion
Banque
Société Générale
Marchés actions
Décryptage
Assurance
Economie
Toutes nos offres d’abonnements
Connectez-vous
Outils
Le 7h
Grand angle
ETF Live
Evénements et Clubs
Newsletters
Dow jones
Nominations
Vidéos
Podcasts
Emploi
Aide
Application mobile
Notifications web
Mes favoris
Suivez-nous
Sujets d'actualités
Faillite de SVB
Financement
Banque
Fintech
Décryptage
ESG
Gouvernance
Fusions-acquisitions
Tous les sujets
Chaînes
L'AGEFI
Asset Management
L'AGEFI
Investisseurs Institutionnels
L'AGEFI
Private Equity
L'AGEFI
Finance d'entreprise
L'AGEFI Patrimoine
L'AGEFI Gestion Privée
Abonnement
Abonnez-vous
Aide
L'agefi
Le groupe
La rédaction
Accueil
La rédaction
Richard Halle est Gérant du fonds M&G (Lux) European Strategic Value Fund
Richard Halle est Gérant du fonds M&G (Lux) European Strategic Value Fund
Sujets d'actualité
Réglementation
Financement
Fintech
Prévoyance
Conformité
Banque
LBO
Gouvernance
Tous les sujets
Evénement
25 septembre 2025 à 8h30
TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
Inscriptions
Tous les événements
En France, l’inflammable débat sur l’héritage
19/09/2025
La réforme impossible des droits de succession
La France pourrait glisser vers une société de rentiers
Une réglementation se profile pour le secteur de la généalogie
L’héritage propulse les femmes sur le devant de la scène de la gestion de patrimoine
Le Pacte Dutreil constitue un outil clé de la transmission des sociétés opérationnelles
Consulter le Grand Angle