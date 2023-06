Jean-Philippe Hechel et Arno Gamboni (J. Safra Sarasin)

En cette période d’incertitudes, les investisseurs sont de plus en plus en quête de stratégies stables et prévisibles, capables d’affronter les turbulences des marchés. Ils s’intéressent en particulier aux stratégies de dividendes, gage de davantage de stabilité et de résilience. Toutefois, toutes les stratégies de dividendes ne se valent pas. Pour les investisseurs, il importe de choisir une stratégie qui soit conforme à leurs objectifs d’investissement et qui offre des possibilités de création de valeur à long terme.