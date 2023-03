Eric Chalmet

Agefi-Dow Jones

A la fin des années 1980, Eric décroche un job d'étudiant : assistant au bureau parisien d’Associated Press. Son destin est scellé et associé à la presse. Il aime correspondre, cela tombe bien. Il sera correspondant éco des grands titres de la PQR au sein de l’agence Infomédia, correspondant à Paris de l’agence américaine Bridge News, puis correspondant à NYC pour La Tribune, où il a occupé diverses fonctions au print et au web. En 2011, il devient rédacteur en chef du service français de Dow Jones qui a depuis rejoint la galaxie Agefi. Sinon, il dévore les livres et collectionne les disques, avec un prisme américain bien sûr.