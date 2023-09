Journaliste économique depuis plus de 15 ans, Camille a commencé à s’intéresser à l’économie des entreprises à travers les secteurs de la grande distribution, de la logistique et de l’automobile. Après quelques détours en presse BtoC (tourisme et RH), elle se passionne pour la finance d’entreprise qu’elle suit pendant près de 5 ans au sein de Daf magazine, avant de passer de l’autre côté du miroir en intégrant le service Banque Assurance de l’Agefi.