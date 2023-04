Zineb Bennani : fonceuse

Deux heures. C’est le temps qu’il a fallu à Zineb Bennani pour accepter le poste de directrice générale de Mirova aux Etats-Unis. La jeune femme sait ce qu’elle veut. « D’une manière générale, je ne regrette pas mes choix. Quand je prends une décision, je sais ce que je laisse et ce que je vais gagner. Il y a toujours un renoncement. Mais je me concentre sur le côté positif », assure-t-elle.

Zineb Bennani doit s’envoler pour Boston début mai pour prendre la direction d’une équipe de 25 personnes. Rien d’insurmontable pour celle qui était jusqu’à présent directrice des opérations et du développement de Mirova. L’expatriation ne lui fait pas peur non plus, elle qui a quitté son Maroc natal à 17 ans pour poursuivre ses études post-bac en France.

Zineb Bennani a toujours su qu’elle voulait travailler avec les chiffres. « J’adorais les maths », confie-t-elle. En deuxième année d’école de commerce, une mineure développement durable et finance s’ouvre, avec le projet de création d’un fonds géré avec des critères sur l’environnement, le social et la gouvernance (ESG). « C’est comme cela que j’ai découvert le développement durable appliqué à la finance. Cela m’a plu. »

Elle se spécialise alors dans ce domaine, encore confidentiel au début des années 2000. « Tout le monde m’a découragée de suivre cette voie. Mon entourage estimait qu’il n’y avait pas assez d’opportunités, se souvient-elle. Mais moi, j’y croyais ! »

Au moment de trouver un stage, Zineb Bennani se heurte à une dure réalité : difficile, voire impossible, de trouver une offre conciliant finance et développement durable. Mais l’étudiante s’obstine. Elle finit par trouver une offre correspondant à ses désirs, chez Natexis Asset Management, et rejoint la société en tant qu’analyste développement durable en 2005. Elle travaille principalement sur la gouvernance, un sujet qu’elle trouve stimulant intellectuellement. Mais son champ d’action reste limité. « J’étais dans mon coin, seule, à étudier ces sujets, se remémore-t-elle. J’arrivais dans une société de gestion qui avait commencé à faire du développement durable plus par obligation réglementaire qu’autre chose. »

Les choses changent avec la fusion entre Natexis et Ixis en 2006. Dans ce cadre, une équipe de recherche sur l’extra-financier est constituée afin de soutenir des investissements socialement responsables (ISR). « Cela a créé une nouvelle opportunité, un écosystème beaucoup plus riche au sein de l’entreprise, dans lequel on a pu développer à la fois l’analyse de gouvernance, une politique de vote orientée par nos valeurs mais aussi tout l’engagement auprès des entreprises », détaille Zineb Bennani.

Sur le devant de la scène

L’année 2014 est un tournant. Pour accélérer le développement de son pôle d’expertise en investissement responsable, Natixis Asset Management (NAM) décide de créer la société de gestion Mirova. L’ensemble de la recherche et des gestions ISR de NAM est réuni au sein de cette nouvelle boutique créée sous la houlette de Philippe Zaouati. Pour les équipes, et pour Zineb Bennani, c’est la chance d’être sur le devant de la scène. « Cela a été l’occasion d’être les artisans d’un projet qui mette les enjeux environnementaux et sociaux au centre des décisions de gestion », relate-t-elle.

Après l’analyse, Zineb Bennani goûte aussi à la gestion financière. En parallèle, elle pilote des projets transverses pour mettre en place des process et des outils au sein de l’équipe de gestion.

Pendant les années où la société est en mode « start-up », elle cumule ces fonctions. Mais lorsque la société se structure, on lui demande de choisir. « Je n’arrivais pas à me décider entre les deux. Philippe [Zaouati] est arrivé avec un poste qui ne se refusait pas. J’ai accepté », raconte-t-elle. Là encore, aucun regret. « Cela m’a permis de m’enrichir sur le mode de fonctionnement des entreprises, de voir d’autres métiers et d’y contribuer de manière différente, explique-t‑elle. J’aime structurer, organiser, mettre en place de nouveaux process, une nouvelle organisation. La partie pur développement est celle dans laquelle je m’épanouis le plus. »

Un climat bienveillant

Cette phase s’est accompagnée d’une montée en puissance sur le management. « Cela a été aussi une étape très importante de développer des qualités managériales, de voir quel était mon style de management et de le mettre à l’épreuve », analyse-t-elle. Un style à son image. « Je sais où je vais, je donne une vision et j’essaie d’y faire adhérer tout le monde, de travailler en mode collaboratif, décrit-elle. L’important pour moi est de manager comme j’aime être managée, de responsabiliser les gens, de leur faire confiance et de leur donner le maximum d’autonomie. »

Le tout, dans un climat « bienveillant » et humain. Zineb Bennani ne cache pas que, si elle est restée chez Mirova depuis tout ce temps, ce n’est pas uniquement grâce à la confiance de sa direction et aux responsabilités qu’on lui a confiées : « Le fait d’avoir commencé petit et construit ensemble quelque chose a créé un lien assez fort entre les personnes. J’y accorde beaucoup d’importance : le climat et la relation de travail, c’est primordial. »

Cet attachement affectif fait que quitter Mirova n’est pas évident. « C’est très difficile de se projeter ailleurs », reconnaît-elle. Heureusement, Mirova lui offre une variété d’horizons, avec les Etats-Unis cette fois. La jeune femme aura pour mission de développer les actifs dans ce pays où l’ESG divise. « Je pense que tout le bruit politique masque la réalité du marché. Il y a quand même une dynamique positive sur l’ESG aux Etats-Unis et un vrai marché. Le défi sera de trouver le bon positionnement et la bonne manière de le faire », tempère Zineb Bennani, qui se donne trois ans.

Et après ? « Je ne me projette pas à long terme généralement. Je vis les choses comme elles arrivent. J’aime juste savoir que je vais revenir. En revanche, les portes restent ouvertes dans tous les sens », conclut-elle.

Son profil...

Zineb Bennani est titulaire d’une double maîtrise en gestion et en développement durable de l’Escem (Ecole supérieure de commerce et de gestion) et de l’Université de Sherbrooke (Canada).

Elle a été membre de la commission de gouvernance d’entreprise de l’Association française de la gestion financière et a siégé au comité d’éthique des affaires de l’ICGN (International Corporate Governance Network), ainsi que de l’Institut français des administrateurs (IFA).