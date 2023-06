Souveraineté et influence

Dans la torpeur ambiante de la seconde quinzaine du mois de juin, le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial se tenait à Paris. A l’initiative d’Emmanuel Macron, le Président français a profité de ces deux journées d’échanges pour rencontrer quelques fonds souverains.

Ces derniers tenaient aussi leur sommet annuel « Coalition One Planet ». Lancé fin 2017, ses membres fondateurs sont les fonds des Emirats Arabes Unis, du Koweït, de l’Arabie Saoudite et du Qatar, ainsi que de la Nouvelle-Zélande. Si la Coalition s’est progressivement étendue aux gestionnaires d’actifs et aux sociétés de capital-investissement, l’influence de ses membres fondateurs n’a cessé de grandir depuis.

ADQ, le dernier-né des Emirats Arabes Unis, a ainsi voulu mettre la main sur rien moins que l’influente banque franco-américaine Lazard, comme l’a révélé très récemment le Financial Times.

La coalition des fonds souverains au sein de l’initiative One Planet est évidemment une bonne chose. D’autant que sa dernière réunion portait sur l’élaboration d’un marché des « crédits de biodiversité » à l’image des crédits carbone pour le climat. Mais tout cela révèle pour ces fonds souverains un objectif qui a changé ces dernières années. Il vise à investir à l’étranger, non plus seulement pour y trouver un rendement financier et diversifier les risques, mais bel et bien comme autre instrument pour renforcer leur influence diplomatique.

Comme le disait la Cour des comptes dans un récent rapport sur la relation entre Bpifrance et des fonds souverains étrangers, la « vigilance » doit être de mise.