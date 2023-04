Ruée vers l’IA : les nouveaux chercheurs d’or ?

Ces dernières semaines, nous avons vu fleurir nombre de publications ou d’annonces sur le potentiel immense voire révolutionnaire de l’intelligence artificielle (IA). Les offres de services et les sociétés vantant leur utilisation de l’intelligence artificielle pour toutes sortes d’usages poussent également comme des villes champignons au temps de la ruée vers l’or. Sommes-nous tous en passe de devenir « 23ers » comme les « 49ers », ces prospecteurs accourant vers la Californie en 1849 ? Allons-nous tous profiter de ce nouvel or technologique ?

Tout d’abord, la ruée vers l’IA est sans doute plus comparable à la découverte du pétrole ou de toute nouvelle source d’énergie (atome, photovoltaïque) permettant d’améliorer la productivité humaine. En effet, c’est une source d’efficacité opérationnelle et de transformation, mais son exploitation vient au prix d’investissements importants et d’une démarche organisée. Comme pour toute énergie, il faut en maîtriser l’extraction, le stockage, les flux et la conversion en un usage métier bénéfique à son activité.

Alors comment une société de gestion peut-elle se préparer à cette nouvelle dynamique ? Nous pensons qu’il faut préparer plusieurs paramètres pour en tirer le meilleur :

* Mettre en place une infrastructure solide

En tout premier lieu, la donnée est importante bien sûr car elle constitue la matière première permettant de développer de l’intelligence artificielle. Et pour exploiter la donnée, il faut progressivement construire un écosystème. Il s’agit, par exemple, de mettre en place un data hub qui combine des capacités de stockage importantes (pour des données structurées et non structurées), mais aussi différents niveaux de services pour que la donnée soit au plus près des enjeux métiers (dataviz, API – ou interfaces de programmation d’application –, plateforme de data science). En parallèle, il est important aussi d’établir un dictionnaire des données, une gouvernance avec des objectifs data pour de nombreux collaborateurs, des plans de contrôles qualité. Enfin, en capitalisant sur ces travaux, il ne faut pas oublier de rester ouverts, en intégrant des données ou des savoir-faire externes sur sa plateforme. Aussi, avec cet écosystème, une société de gestion peut être en mesure de travailler plus facilement de nouveaux éléments technologiques : données synthétiques, intégration de grands modèles de langage (LLM)…

* Maîtriser les risques et anticiper l’impact

C’est un deuxième axe sur lequel il est important de travailler également : considérer les risques associés à l’intelligence artificielle et aux données. Dans un monde ultraconnecté, les fuites de données sont une préoccupation permanente, et les équipes cybersécurité doivent travailler en permanence au développement de modèles et de données dans un environnement sain. Etre vigilant aux sujets d’éthique ne doit pas être non plus négligé : comment garantir la traçabilité de résultats produits par un modèle d’IA ? Il en va de même pour la fiabilité, une IA a des biais, comme chacun d’entre nous, il est donc nécessaire d’évaluer les modèles et leurs réponses avant de les proposer aux clients. Par ailleurs, les coûts de fonctionnement des IA les plus performantes sont importants. Chaque requête génère des calculs complexes et est gourmande en énergie. Il est donc critique de bien évaluer l’impact énergétique et environnemental de l’utilisation de l’IA, quand on met la durabilité au cœur de sa stratégie. Il est encore difficile d’évaluer précisément ces consommations, mais il est impératif de les optimiser.

* Eduquer les équipes et transformer la data en bénéfice métier

La science et la technologie derrière l’IA sont complexes et en perpétuelle évolution. Il est donc nécessaire de se former pour en tirer le meilleur. Enfin, et le plus important, l’exploitation de la donnée doit se faire au bénéfice de notre métier. Chez BNP Paribas Asset Management, nous avons déjà créé des commentaires en langage naturel (NLG) pour 300 de nos fonds, un chatbot (NLU) développé en interne pour nos employés, conçu des solutions de gestion de portefeuille automatisées multi-factor allocation (MFA) pour nos gestions et nos parcours clients digitalisés. Car utiliser l’IA sans but précis lié à notre métier ne fait pas de sens.

En appliquant cette démarche organisée, les sociétés de gestion vont bénéficier du développement de l’intelligence artificielle et le mettre à profit dans leurs processus de gestion et dans leurs relations clients. Certains diront, comme l’adage populaire le veut, que lors de la ruée vers l’or ce sont surtout les marchands de pioches et de tamis qui ont fait fortune. C’est vrai. Les ventes d’infrastructures cloud ou de cartes graphiques/GPU ont de beaux jours devant elles, mais ceux qui auront réuni les conditions d’une utilisation efficace de l’IA (comme tous ceux qui n’avaient pas raté un virage technologique avant eux) seront aussi en position de transformer leur métier et d’acquérir des avantages compétitifs, l’asset management ne faisant pas exception.