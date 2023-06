Quel sera l’impact des nouvelles réglementations sur les fournisseurs de notations ESG pour PME et ETI ?

Les impacts seront multiples. Sur les données tout d’abord, la directive sur la publication d’informations extra-financières ainsi révisée (CSRD) va faciliter l’accès aux données ESG publiées par les ETI/PME : plus de publications, plus d’informations, de meilleure qualité car auditées, avec une meilleure homogénéité. L’enjeu se déplace de la collecte de données à l’analyse et à l’anticipation de l'évolution des composantes de la performance extra-financière. Cette analyse devient le socle de la valeur ajoutée et de la différenciation des agences ESG.

Sur la méthodologie ensuite. Bruxelles souhaite dans son projet imposer de nouvelles règles pour, d’une part, asseoir la transparence des méthodologies des agences ESG et, d’autre part, éliminer les conflits d’intérêts.

En renforçant la qualité des résultats et la transparence des méthodologies, la nouvelle réglementation permettrait de mettre en évidence le particularisme du suivi ESG des ETI/PME (disponibilité de l’information, dialogue avec l’entreprise, méthodologie de notation, suivi des controverses…).

Enfin, l’impact sera aussi sur l’organisation et les modèles d’affaires. Transparence, séparation des activités de conseil et de notation ou création d’une fonction compliance deviennent des enjeux indiscutables : ils vont engendrer des coûts de production supplémentaires (ressources de contrôle, systèmes d’information, organisation capitalistique...) qui devront être répercutés aux clients. Espérons que les fonds investis en small et midcaps pourront les absorber.