L’IA s’immisce peu dans le back-office

Dans le milieu des fournisseurs de services et de technologies aux gestionnaires d’actifs, il n’est pas une présentation ou une table ronde à laquelle ChatGPT et par extension l’intelligence artificielle (IA) ne s’invitent pas. Dans un webinaire organisé par Clearwater Analytics en février, Alexandre Lequertier, consultant asset management chez KPMG, observait qu’il ne notait pas d’explosion de la demande sur les sujets relatifs à l’IA chez les gérants d’actifs et que les solutions technologiques développées par et pour le secteur jusqu’alors en comportaient assez peu. En revanche, d’un point de vue d’auditeur, l’IA pourrait selon lui faciliter l’étude de documents précontractuels et périodiques pour vérifier si les éléments imposés par la réglementation sont bien respectés, particulièrement dans l’univers extra-financier.

Plusieurs sociétés se sont essayées à proposer des services à base de ChatGPT mais les différentes évolutions du moteur développé par Open AI les ont rendus rapidement obsolètes, soulignait Raheel Qader, directeur de la recherche et développement de la fintech Lingua Custodia, dans un autre webinaire, consacré, lui, à ChatGPT, début avril. Lingua Custodia se spécialise dans le traitement de documents financiers en s’appuyant sur l’IA, et notamment le traitement automatique du langage (NLP). « Les grands modèles de langages [large language models ou LLM] sont géniaux et vont probablement perdurer. Il y a cependant toujours beaucoup à étudier et à améliorer avant qu’ils ne deviennent totalement fiables dans le but d’être utilisés dans des secteurs comme la finance, où la marge d’erreur acceptable est quasiment de zéro », explique Raheel Qader, qui identifie aussi la sécurité des données comme un des défis majeurs à résoudre. Il voit en ChatGPT un bon copilote pour aider les ingénieurs du secteur financier à coder mais qui ne peut pas encore remplacer l’humain. Raheel Qader constate aussi que ChatGPT connaît des problèmes de fiabilité dans la formulation de résumés de documents financiers de centaines de pages.

Pas de modèle générique possible

La firme luxembourgeoise FundProcess a, de son côté, développé un outil sur les cinq dernières années pour automatiser les tâches de back-office liées à l’asset management, qui s’articulent autour de l’agrégation de données, les modèles financiers et la génération de rapports. « Nous travaillons sur la meilleure façon d’intégrer l’IA à notre outil. Dans la phase actuelle, nous commençons à comprendre les cas d’utilisation potentiels pour l’intelligence artificielle. C’est le moment pour bien prendre le virage », indique Stéphane Royer, directeur de la technologie et cofondateur de FundProcess. Il observe que certaines grosses sociétés de gestion sont « frileuses » vis-à-vis de l’IA car elles doivent aussi justifier d’un certain niveau de services auprès des régulateurs.

FundProcess a constaté que les tâches relatives à la gestion de données étaient identiques au sein des institutions financières mais que les divergences de pratiques entre les organisations étaient difficilement réconciliables d’un outil à l’autre. Stéphane Royer pointe le fait que les outils hautement paramétrables sont extrêmement chers et le modèle générique quasi impossible à établir. « Nous sommes partis de ce constat pour développer 90 % de ce que les sociétés financières font, en laissant les 10 % restants à leur discrétion grâce à un outil de macro et de reporting embarqué. Quelques modèles mathématiques financiers communs, comme les calculs de ‘net asset value’ [NAV] et de risques, sont déjà intégrés à l’outil. Sur le long terme, l’objectif est de fournir un moteur d’IA pouvant générer de la donnée », dit-il.

Un avenir encore flou

Dans l’immédiat, le principal cas d’utilisation de l’IA, et par extension de ChatGPT, reste lié aux problématiques de profilage ESG (environnement, social, gouvernance), MIF (Marchés d’instruments financiers), KYC (connaissance clients). De grosses quantités de données et de rapports doivent être assimilées et un certain nombre de cases être cochées pour produire le rapport final, comme sur la classification ESG de titres financiers. Stéphane Royer estime que la question de faire totalement confiance ou non à ChatGPT pour réaliser ces tâches se pose, au-delà du fait que cette IA générative soit hébergée sur un cloud public. « Il nous sort parfois des énormités car les informations sur internet à partir desquelles il est entraîné sont extrêmement hétérogènes », poursuit Stéphane Royer, pour qui ChatGPT est « extraordinaire mais reste un idiot omniscient ».

Oui, ChatGPT et ses pairs sont capables d’agréger et de restituer de gros blocs de données et de textes de manière synthétique mais sans en comprendre la pensée sous-jacente. Aussi l’IA rencontre-t-elle un problème dans le traitement et l’agrégation de valeurs discrètes, selon le directeur de la technologie de FundProcess. En d’autres termes, elle ne comprend pas encore où aller chercher un chiffre assimilé à un total dans un document, que ce chiffre se trouve dans un tableau ou un surtitre.

Quel futur, dès lors, pour l’IA dans la gestion d’actifs ? « La compliance et la gestion des risques sont des domaines dans lesquels l’IA peut avoir sa place à l’avenir dans la finance. Par exemple, j’ai un portefeuille avec telle composition, telle progression et, en se basant sur l’historique du fonds et de la société de gestion, je pourrais demander à une IA si mon portefeuille est en risque ou non. C’est possible mais il faut une quantité de données discrètes absolument phénoménale pour produire un résultat non discret. Or toutes les sociétés n’ont pas le volume de données critique pour constituer un modèle d’IA qui sera fiable. La personnalisation du modèle est par ailleurs difficile », analyse Stéphane Royer. D’autant qu’une autre difficulté émerge sur le plan légal, à savoir celle de l’appartenance des données ayant servi à entraîner le modèle.

L’IA aux commentaires

L’IA est aussi utilisé par la fintech française Addventa, dont l’outil scribe.AM permet de générer des commentaires de gestion en une demi-seconde à partir de données envoyées par les sociétés de gestion sur la performance de leurs fonds. Dans les faits, le moteur de l’outil scanne les données sur le fonds concerné, en tire les principaux changements du fonds par rapport au mois précédent. Puis il génère un commentaire couvrant les performances du fonds et de son indice de référence, les contributions et les attributions de performance, l’exposition et l’activité du portefeuille, qu’il s’agisse des fonds actions, diversifiés ou obligataires. Le commentaire est reformulé avec un phrasé différent pour éviter toute similarité avec un commentaire précédent. Les gérants peuvent paramétrer la longueur et la structure des commentaires et faire adopter à l’IA le phrasé spécifique à la société de gestion.