L’explosion des souscriptions dans les fonds monétaires va-t-elle durer ?

Les fonds monétaires (MMF) ont connu de fortes souscriptions depuis le début de l’année. Aux Etats-Unis, l’essentiel a été investi sur des MMF de dette souveraine, à l’inverse des flux en zone euro. Il serait toutefois excessif d’expliquer ces hausses d’encours par la seule fuite vers la qualité. Rappelons à cette occasion une importante différence de réglementation entre MMF dans la zone euro et MMF aux Etats-Unis, où les seuls fonds autorisés à proposer une NAV stable – privilégiée par les clients institutionnels aux Etats-Unis – sont ceux investis uniquement en dettes souveraines. La hausse des encours des MMF outre-Atlantique de 8,9 % en un peu plus d’un mois peut correspondre en partie à une fuite vers la sécurité, sans commune mesure avec ce qui a pu être observé lors de la crise du Covid en 2020, +31,7 % en un peu plus de deux mois.

Du côté des MMF européens, le marché court terme n’a pas subi de stress en mars et les souscriptions ont continué à affluer. Le fait que des produits de liquidité offrent un rendement de près de 5 % en dollars et 3 % en euros explique vraisemblablement davantage le comportement des investisseurs. Face aux courbes des taux inversées, les investisseurs en actions et en produits diversifiés trouvent dans les MMF une parfaite solution d’attente. Les prochains mois connaîtront donc des variations des encours monétaires au gré des ajustements de positions sur les autres produits, en supplément des flux liés aux paiements de dividendes par les entreprises cotées.