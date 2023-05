La réconciliation

ETF et ESG, deux sigles presque antinomiques. Comment faire en effet de la finance responsable – ou ESG – quand on vend ou que l’on investit un produit qui suit aveuglément un indice de marché et ses composantes ? Quand aucun autre facteur extra-financier n’entre en jeu, si ce n’est celui de la bonne volonté des entreprises elles-mêmes qui composent cet indice.

Et pourtant… La pression toujours constante de la finance durable et des réglementations qui l’accompagnent, notamment l’européenne sur la publication financière SFDR, pousse aussi les gérants passifs à tenter de s’améliorer de ce point de vue. Il leur faut aller au-delà d’une simple sélection thématique (j’investis dans les entreprises qui trient les déchets par exemple) ou d’exclusion (des énergies fossiles, des armes, etc.) qui a permis à ce stade à 10 % des indices mondiaux d’être ESG et à environ 20 % des ETF de les suivre.

C’est là que la gestion active pourra certainement retrouver tout son blason. Décriée régulièrement pour sa sous-performance et ses coûts excessifs, elle entre progressivement sur le segment des ETF, en appliquant quasi systématiquement des filtres ESG élaborés. Même les maisons de gestion les plus réputées sur le plan de la sélection de conviction s’y mettent. Au regard des exigences du régulateur et des investisseurs, il sera important de réconcilier ETF et ESG, pour le plus grand bien des investisseurs… et des marchés.