La Banque d’Angleterre a-t-elle bien fait d’augmenter son taux directeur de 50 points de base ?

Il s’agit d’une mesure agressive et probablement nécessaire de la Banque d’Angleterre (BoE). Le marché s’attendait à 50/50 à ce que la hausse soit de 50 points de base plutôt que de 25, mais malgré le choix de la première option, tous les Gilts d’une durée supérieure à deux ans ont augmenté et la livre ne s’est pas renforcée. Les attentes en matière d’inflation ont légèrement diminué. Le marché estime à juste titre que cette hausse va tuer la croissance et réduire l’inflation.

Si la BoE s'était montrée réticente à relever suffisamment les taux, cela aurait pu entraîner un désancrage des prévisions d’inflation à long terme. Au Royaume-Uni, contrairement à la zone euro, l’inflation core continue d’augmenter. Permettre à l’inflation core de poursuivre sa hausse serait extrêmement dangereux et aurait pu, dans le pire des cas, conduire à une perte de crédibilité de la BoE, à une hausse de l’inflation, à une baisse des taux d’intérêt réels, à une perte de confiance des investisseurs étrangers et à l’effondrement de la livre sterling, ce qui aurait entraîné une hausse de l’inflation, etc.

Il est très peu probable que la BoE mène délibérément une politique monétaire trop souple. Dans le cas improbable où l’inflation globale resterait très élevée au début de l’année prochaine, il est possible que la BoE poursuive ses hausses en 2024, où elle pourrait porter les taux à 7 % si nécessaire. Cela serait très préjudiciable à l'économie britannique. Toutes les banques centrales sont confrontées à des dilemmes similaires : elles doivent tuer la croissance pour faire baisser l’inflation et les salaires, mais la BoE se trouve dans une position particulièrement inconfortable.