Invesco, Pimco et GAM parmi les plus gros détenteurs d’obligations AT1 de Credit Suisse

Nombreuses sont les sociétés de gestion dont les fonds obligataires vont subir les conséquences du rachat forcé de Credit Suisse par UBS, décidé par les autorités helvétiques ce week-end. Conséquence annoncée de l’opération, les détenteurs d’obligations Credit Suisse vont observer une réduction significative de la valeur de leurs titres en fonction du type de dette détenu. La valorisation des obligations subordonnées AT1 de Credit Suisse est, elle, tombée à zéro.

Sans surprise donc, la déflagration est principalement ressentie dans des fonds spécialisés sur les titres de dettes financières. Celui dont les encours sont les plus exposés aux obligations AT1 est une stratégie de Lazard Frères Gestion. Le Lazard Capital Fi SRI a placé 7,4% de son 1,3 milliard d’euros d’encours dans ce titre de Credit Suisse, selon Morningstar. Le podium est complété par le fonds AB Financial Credit S1 d’AllianceBernstein (5,94% de 130,8 millions d’euros), et un fonds à maturité 2023 de la gamme New Capital Wealthy Nations d’EFG AM (5,51% de 56,9 millions d’euros).

En exposition absolue, le fonds Global Investment Grade Credit International de Pimco est investi à hauteur de 108,5 milliards d’euros (soit 1,05% des encours du véhicule) de dette AT1. Suivent le fonds European High Yield de Nordea, avec environ 62 milliards d’euros (2,03% des encours), et le fonds Star Credit Opportunities de GAM, avec 52 milliards d’euros (4,81% des encours). Pimco indique dans un commentaire avoir été surpris par le fait que les obligations AT1 de Credit Suisse aient été marquées à zéro. Le gestionnaire californien considère que cela pourrait être remis en question mais que le recouvrement de ces obligations demeure très incertain à ce stade.

Dans l’univers des fonds indiciels cotés (ETF), un produit est particulièrement exposé : l’Invesco AT1 Capital Bond. Avec son ticker AT1, la stratégie vise à reproduire la performance de l’indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1, net de frais. Son allocation comprend 3,57% d’AT1 de Credit Suisse, soit 40,8 millions d’euros sur un total d’encours de 1,1 milliard. Parmi les autres expositions notables, on retrouve un véhicule géré activement de First Trust, le Preferred Sec & Inc ETF, qui a investi 1,36% de ses 5,1 milliards d’euros d’encours. Il est également à noter que Pimco possède deux fonds indiciels parmi les 10 plus exposés en termes d’allocation aux AT1 de Credit Suisse.

Kairos, BlackRock, Assenagon, WisdomTree, VanEck ou encore Artemis font aussi partie des gestionnaires dont les fonds ou ETF ayant des expositions aux AT1 de Credit Suisse. A l’inverse, d’autres sociétés de gestion communiquent à leurs clients qu’elles n’ont aucune position sur Credit Suisse dans leurs fonds obligataires ouverts ou dédiés. En France, cela est le cas de La Française Asset Management, Auris, Sycomore ou encore Octo AM.



Fonds de dettes sous surveillance

Les sélectionneurs de fonds guettent aussi attentivement dans leur sélection à quel point ils sont exposés à l’affaire Credit Suisse, en particulier à ces obligations AT1 qui ne vaudront plus rien une fois la fusion UBS-Credit Suisse entérinée. C’est le cas des sélectionneurs de fonds de la plateforme Wealth Solutions Partners, basés à Genève. Ces derniers ont recensé, dans leur buy list, huit fonds obligataires exposés soit à la dette AT1, soit à la dette senior, soit à la dette Tier2 de Credit Suisse, ou parfois les trois en même temps. La liste inclut trois fonds de Pimco (Pimco GIS Capital Securities, Global Investment Grade Credit, Diversified Income), un fonds de GAM (GAM Star Credit Opportunities en dollars et en euros), un fonds d’Invesco (Invesco Global Investment Grade Corporate), un fonds de Vontobel (Vontobel TwentyFour Strategic Income) et un fonds de BlueBay (BlueBay Investment Grade Euro Aggregate).

«A ce stade, nous avons surveillé tous les fonds de notre liste de sélection ayant une exposition probable à la dette de Credit Suisse. L’exposition aux AT1 de Credit Suisse a été relativement contenue en portefeuille, à l’exception du fonds Pimco GIS Capital Securities, qui est une stratégie de dette subordonnée pure. Les conséquences de cet événement étaient dures à anticiper car les règles ont changé ce weekend. Nous devons nous attendre à ce que des actions en justice soient menées dans les mois qui viennent comme cela a été le cas pour Banco Espirito Santo », commente Wealth Solutions Partners.