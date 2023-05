Faut-il s’inquiéter du retour du débat autour de la dette publique française excessive ?

La dégradation de la note de la France par Fitch – à AA-, niveau qui reste particulièrement élevé – a fait grand bruit et ramené le sujet de la dette publique sur le devant de la scène. Après tout, l’endettement public français est massif et son déficit annuel reste considérable, nous amenant parfois à nous demander pourquoi ce sujet avait finalement disparu. Sommes-nous sur le chemin de la Grèce ou bien allons-nous à nouveau écarter le sujet ? Quelques constats peuvent rassurer. Tout d’abord, l’épargne reste très excédentaire en zone euro comme au Japon – qui supporte 236 % de dette sur PIB sans broncher. Le problème est en outre mondial et les solutions le sont autant, comme les entreprises qui souffrent quand elles sont seules face à une crise mais à qui on propose des solutions lors de crises mondiales, tel le prêt garanti par l’Etat (PGE). Les banques centrales ont massivement racheté la dette des Etats et leur reversent les coupons touchés. De sorte que si la dette française dépasse désormais 110 % du PIB, elle reste très acceptable si on en déduit les 31 % détenus par sa banque centrale.

Ce type de portage par les banques centrales peut se comparer à une dévaluation de la monnaie européenne. Ce qui est assez indolore quand les autres zones (Etats-Unis, Royaume-Uni, Japon, Chine) se prêtent au même jeu. Au risque d’oublier qu’une dette doit « théoriquement » être remboursée !