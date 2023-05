Comment pourrait se terminer le cycle de resserrement monétaire actuel ?

Le cycle est en train de s’étirer : la baisse des prix de l’énergie et la hausse des salaires ont encore soutenu le pouvoir d’achat et la consommation au premier trimestre, et l’économie a finalement surpris aux Etats-Unis et en zone euro malgré l’inflation. On risque de finir par connaître une récession légère aux Etats-Unis, entre fin 2023 et début 2024, avec la diminution induite des profits des entreprises. Mais cela aura été plus long que d’habitude, et avec un découplage assez nouveau en ce moment entre les services et le secteur manufacturier, déjà en rythme de récession. En attendant, sauf défaut des Etats-Unis sur la dette souveraine, il n’y aura pas de baisses des taux, même du côté américain, tant que la banque centrale – qui fait en quelque sorte du risk management entre les composantes inflation-emploi-stabilité financière – ne verra pas les effets de sa politique monétaire sur un ralentissement plus marqué des hausses de salaires, et donc sur l’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation). Selon nous, de premières baisses de taux surviendront même avant dans certains pays émergents.