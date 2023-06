Comment jouer les marchés d’actions dans le contexte de ralentissement actuel ?

Les actions asiatiques sont les plus intéressantes en valeur relative en ce moment. Les actions américaines devraient souffrir du ralentissement économique, d’une prochaine révision baissière des anticipations de bénéfices d’après nos modèles, et d’une réduction de la liquidité mondiale, qui pour l’instant profite surtout à sept valeurs tech du S&P 500. Grâce à l’engouement pour l’intelligence artificielle (IA), celles-ci concentrent la surperformance depuis un an. La divergence avec les valorisations actions ex-US est historique, mais comme la conjoncture et les perspectives pour les prochains mois ne sont pas tellement mieux en zone euro, il nous semble pertinent de surpondérer les actions des pays émergents. Or dans cet univers, les actions chinoises sont peu sollicitées, avec une valorisation relative assez faible. La croissance chinoise n’est pas non plus formidable selon nos économistes, mais cette déception est déjà dans les prix : il nous semble donc intéressant de commencer à s’y repositionner, par exemple au travers des fonds actions émergents.