ALPHA LEAGUE TABLE 2023 : Les boutiques de gestion se distinguent encore

Le fournisseur de données financières Six a dévoilé en exclusivité pour L’Agefi Asset Management, ce vendredi 9 juin, son classement annuel Alpha League Table 2023* (ex-classement EuroPerformance) des fonds commercialisés en France ayant produit de la surperformance dans la catégorie actions.

Cette année, le classement se distingue par une entrée fracassante de Financière Arbevel, qui arrive numéro un alors que c’est la première fois qu’elle est éligible.

La société de gestion indépendante affiche un alpha moyen de 4,66 % à travers neuf fonds gagnants. Six de ces neuf fonds investissent dans les actions françaises, ce qui souligne l’expertise du stock-picker dans ces valeurs. Elle réalise environ 1.300 rencontres de sociétés par an et gère 2,3 milliards d’euros dans des fonds peu concentrés.

Première l’an dernier, Meeschaert Asset Management a été reléguée à une très belle deuxième place, avec un alpha moyen de 5,07 %. La troisième marche du podium est occupée par Tocqueville Finance, filiale de la Banque Postale AM, deuxième l’an dernier.

Tout comme Financière Arbevel, Amplegest fait lui aussi une très belle entrée dans le classement pour la première fois de son histoire, directement au 4e rang.

Deux autres grands bouleversements ont eu lieu : Comgest, abonné au Top 10, régulièrement premier du classement, se positionne au 13e rang. « La maison de gestion a généré un alpha quasi identique à l’an passé sur moins de catégories, révèle l'étude. En effet, la catégorie Actions internationales est absente de la gamme alpha de la société. En revanche, la fréquence d’alpha a diminué, ce qui le fait chuter de dix places. » Par ailleurs, La Financière de l’Echiquier quitte elle aussi le haut du classement, le segment Actions internationales étant absent de la gamme gagnante de la société.

Inédit

A noter que les boutiques de gestion se distinguent de nouveau clairement cette année, avec seulement une filiale de banque dans le Top 10 (La Française, filiale du Crédit Mutuel) et une filiale d’assureur (SMA Gestion). « Huit sociétés de gestion ont réussi à se maintenir dans les dix premiers lors de cette nouvelle édition, ce qui est assez inédit dans l’histoire du prix », notent par ailleurs les auteurs de l'étude. Mandarine Gestion, en pleine négociation avec LFPI, s’affiche à la 5e position. Ses fonds sur les micro-capitalisations se sont particulièrement illustrés dans une année 2022 qu’Adrien Dumas, le directeur des gestions, qualifie de « stylistique et sectorielle ». Quatre grands secteurs ont bien résisté malgré la chute des marchés : l’énergie, les matériaux, les banques et les assureurs. Enfin, DNCA se classe au 10e rang du classement après deux années d’absence. Pour Eric Franc, directeur général de la société, c’est la partie value qui a le mieux résisté comparé à la stratégie growth et qui a permis de générer les meilleures performances. ■

MÉTHODOLOGIE

La méthode de classement s’attache véritablement à distinguer le talent lié à la gestion active (alpha) des autres composantes de la performance, liées au marché (bêta). Basé sur l’outil d’analyse Style Analytics développé par EuroPerformance (Six depuis 2016), l’Alpha League Table est en effet le premier classement européen permettant de récompenser les sociétés de gestion pour leur capacité à créer de l’alpha dans leur gestion « actions ».

L’alpha permet de récompenser une gestion dite active, menée par des producteurs ayant pour ambition d’obtenir de meilleures performances que les rendements dits « normaux ».

L’Alpha League Table récompense donc les sociétés de gestion en leur attribuant une note qui est le calcul combiné de deux indicateurs :

- la fréquence d’alpha dans la gamme, qui s’exprime par le rapport entre le nombre de fonds ayant un alpha strictement positif sur l’ensemble des fonds analysés d’une même société de gestion ;

- la moyenne d’alpha, qui correspond au pourcentage moyen d’alpha calculé sur les fonds ayant un alpha strictement positif.

La note finale de l’Alpha League Table est le produit de la fréquence de fonds « alpha » par la moyenne d’alpha.

Les sociétés de gestion retenues pour ce prix doivent exercer une activité de gestion et disposer d’un agrément de l’autorité de contrôle en France. Par contre, l’ensemble de leurs fonds commercialisés seront retenus indépendamment du pays de domiciliation. De plus, la société devra avoir au moins six fonds analysés dans l’EuroPerformance Style Analytics et ces derniers devront être répartis sur un minimum de quatre catégories d’analyse.

Les fonds « actions » sont éligibles à l’Alpha League Table et doivent avoir au moins trois ans d’ancienneté et moins de deux rendements manquants sur la période de calcul. Les exchange-traded funds (ETF) et organismes de placement collectif (OPC) indiciels, les fonds or et matières premières ainsi que les fonds immobiliers ne peuvent concourir cependant.