Global Invest Forum 2021 organisé par L'Agefi à Paris.

Chaired by Laurence Pochard, Journalist, INSTIT INVEST

Matti Leppälä, Secretary general & CEO, PENSIONSEUROPE

Dr. Christos Louvaris Fasois, Senior policy advisor on Pension & Financial Affairs, AEIP - THE EUROPEAN ASSOCIATION OF PARITARIAN INSTITUTIONS

Jean Rémy Roulet, Chairman, ASIP (Swiss Association of benefits institutions)