Matt Cameron : « Nous devons approfondir notre compréhension de la diversité »

Pour Matt Cameron, la diversité dans le secteur de la gestion d’actifs ne doit pas se résumer à l’égalité entre hommes et femmes – même si le sujet reste d’actualité. Il faut aussi prendre en compte les autres minorités comme les personnes d’origine ethnique différentes, les LGBT, les handicapés, etc. Il faut aussi intégrer la diversité de penser, d’origine sociale, d’éducation. Par ailleurs, Matt Cameron estime qu’il faut aller au-delà de l’amélioration des statistiques sur la diversité et penser désormais en termes d’inclusion. C’est un enjeu de performance et de réputation pour les employeurs.