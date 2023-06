S’adapter au réchauffement climatique

Le changement climatique touche surtout les pays plus pauvres

Même si le changement climatique affecte l’ensemble de la planète, les pays en développement le subissent de plein fouet, les canicules, les inondations et les épisodes de sécheresse y étant d’une plus grande sévérité. Pourtant, depuis la Révolution industrielle, ce sont les nations les plus riches qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Selon les analyses du FMI, les coûts de l’adaptation au changement climatique pour le secteur public atteindront environ 0,25% du PIB mondial par an, tandis que dans les pays à faibles revenus, ce chiffre dépasse 1% du PIB[1]. Pour les petits États insulaires exposés aux cyclones tropicaux et à la montée du niveau de la mer, ces coûts peuvent aller jusqu’à 20% du PIB . Par conséquent, nul ne s’étonnera que l’une des priorités des Nations Unies lors de la COP 27 en 2022 ait été l’adaptation aux effets du changement climatique, ainsi que l’identification de solutions pour que les pays les plus riches puissent contribuer à financer les besoins des pays les plus pauvres en la matière.

Coûts d’adaptation au changement climatique pour le secteur public

De l’importance de l’adaptation au changement climatique

Si les pays en développement sont touchés de façon disproportionnée par le changement climatique, tous les pays en ressentiront ses effets néfastes, directement ou indirectement. Ainsi, la Commission mondiale sur l’adaptation, une ONG, estime que si rien n’est fait pour se préparer au changement climatique, les rendements agricoles mondiaux pourraient baisser de 30% d’ici 2050. Cela pourrait se traduire par des famines dans les pays les plus pauvres, mais aussi des migrations massives vers les pays plus riches.

S’adapter au changement climatique, cela veut dire prendre des mesures pour se préparer aux effets du changement climatique. Les sociétés doivent accélérer l’adaptation dans les principaux systèmes que sont l’approvisionnement alimentaire, l’approvisionnement en eau, les zones urbaines et les infrastructures. Pour ce faire, différentes approches sont possibles: renforcer les systèmes d’alerte avancée, rendre les nouvelles infrastructures résilientes, améliorer la production agricole dans les zones arides et assurer une gestion plus résiliente des ressources hydriques.

Cela nécessiterait toutefois des investissements très importants. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement estime que dans les seuls pays pauvres, les coûts annuels de l’adaptation au changement climatique devraient augmenter de 70 milliards USD actuellement à entre 140 et 300 milliards USD en 2030, puis doubler d’ici 2050[1]. Face à ces énormes besoins de financement, une implication du secteur privé, y compris des investisseurs et des établissements financiers, deviendra nécessaire.

Financer l’adaptation est source de nouvelles opportunités

Outre ses énormes avantages pour les États, les sociétés et les économies, le financement de l’adaptation au changement climatique expose les investisseurs aux segments porteurs de croissance à long terme. Selon les estimations du rapport Adapt Now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience, investir 1 800 milliards USD à l’échelle mondiale entre 2020 et 2030 pourrait générer un bénéfice net total de 7 100 milliards USD. L’investissement dans l’adaptation, et dans l’innovation qui l’accompagne, peut être source de nouvelles opportunités et favoriser des changements dans le monde entier. Les entreprises offrant des solutions d’adaptation au changement climatique bénéficieront vraisemblablement d’une hausse de la demande structurelle dont font l’objet leurs produits et services.

Source: Adapt Now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience. Le graphique ci-dessus illustre l’argumentaire économique d’un investissement dans un éventail d’approches d’adaptation au changement climatique. Le bénéfice net constitue une approximation du bénéfice net total que l’on pourrait obtenir d’ici 2030 à partir d’un investissement de 1 800 milliards USD dans cinq domaines. -

Des systèmes d’irrigation plus intelligents et plus économes en eau

C’est le cas de Valmont Industries, fabricant américain spécialisé dans le développement d’infrastructures et la productivité agricole. Selon les estimations, plus de 80% des stratégies d’adaptation émanant des pays concernent des problématiques liées à l’eau , ce qui n’est guère surprenant étant donné l’importance de la sécurité de l’eau et l’ampleur de ses répercussions sur des secteurs tels que la production énergétique et l’agriculture. Profitant de ce contexte, Valmont peut tirer parti de son expertise pour aider les agriculteurs et les communautés à s’adapter aux effets les plus néfastes du climat en développant des infrastructures côtières plus robustes, de meilleures solutions de gestion de l’eau et des systèmes d’irrigation agricoles plus efficients. Valmont a ainsi mis au point des systèmes d’irrigation qui utilisent entre 50 et 75% moins d’eau que les méthodes traditionnelles, soutenant la production alimentaire dans les régions en proie à des pénuries d’eau . Valmont propose également des systèmes solaires hors réseau aux communautés en développement, contribuant ainsi à la réduction de leur facture énergétique et à la satisfaction des besoins en électricité de leur production agricole.

Lutter contre la propagation croissante des maladies transmises par les tiques

L’un des problèmes sanitaires liés au réchauffement climatique mondial est la prolifération des tiques dans les pays du nord et la propagation des maladies transmises par celles-ci, dont les deux principales sont l’encéphalite à tiques, causée par un virus, et la maladie de Lyme (également appelée borréliose de Lyme), d’origine bactérienne. La société biotechnologique Bavarian Nordic a mis au point le principal vaccin contre l’encéphalite à tiques, tandis que Pfizer, en collaboration avec son partenaire Valneva, est en train de développer le premier vaccin contre la maladie de Lyme. Face à l’augmentation des maladies transmises par les tiques, ces vaccins vont jouer un rôle encore plus important pour protéger les individus de certains de leurs effets les plus graves.

Des bâtiments éco-énergétiques pour faire face au réchauffement de la planète

L’immobilier est un autre secteur qui doit mieux s’adapter au changement climatique, et la construction de bâtiments plus écologiques et plus efficients en énergie est un moyen d’y parvenir. Basée au Pays-Bas, Aalberts offre des solutions d’amélioration de l’équipement immobilier. Ce fabricant néerlandais propose des systèmes de refroidissement hydroniques et de contrôle de fluides permettant aux bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels de gérer les températures extrêmes tout en limitant leur consommation d’énergie. Les composants d’Aalberts sont essentiels pour la construction de bâtiments à haute performance capables de faire face au réchauffement de la planète.

Notes :

