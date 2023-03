En Allemagne aussi, l’inflation a accéléré en février

Après la France et l’Espagne mardi, les prix à la consommation en Allemagne ont augmenté plus que prévu en février. L'indice des prix calculé aux normes européennes IPCH a progressé de 9,3% en rythme annuel, après +9,2% en janvier, selon la première estimation publiée mercredi par l'institut fédéral de la statistique Destatis. Par rapport à janvier, les prix ont augmenté de 1%, après une hausse de 0,5% un mois plus tôt. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,7% d'un mois sur l'autre et de 9% sur un an.

Ce chiffre renforce les anticipations de hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) plus fortes. Après les avoir déjà augmentés de 300 points de base (pb) en un an, la banque centrale devrait les relever encore de 50 pb en mars. Certains membres de la BCE rejettent déjà l’idée d’une action plus modérée ensuite, à l’instar du président de la Bundesbank Joachim Nagel. «La hausse de taux annoncée pour mars ne sera pas la dernière, a-t-il dit. De nouvelles mesures importantes sur les taux d'intérêt pourraient même être nécessaires par la suite». Sur le marché monétaire, les investisseurs anticipent désormais une poursuite de la hausse jusqu’à 3,9% (+20 points de base depuis le début de la semaine).

Ces déclarations ont aussi pesé sur les marchés de taux en zone euro, qui avaient corrigé mardi dans le sillage de l’inflation en France et en Allemagne, dès ce mercredi matin. Les rendements des emprunts d’Etat ont légèrement accentué leur hausse après la publication de l’inflation allemande. Celui du Bund 10 ans avance encore de 7 pb, à 2,7%. Les autres emprunts progressant également de 7 pb.