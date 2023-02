Le Royaume-Uni et l’Union européenne trouvent un accord sur l’Irlande du Nord

Union européenne et Royaume-Uni trouvent un compromis sur le protocole nord-irlandais

Le Royaume-Uni et l’Union européenne sont parvenus à un accord sur la révision du protocole nord-irlandais après de longs mois de négociations. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont annoncé ce compromis lundi baptisé «Windsor framework» lors d’une conférence de presse. Rishi Sunak a indiqué qu’il était dans l’intérêt des habitants et des entreprises en Irlande du Nord, la présidente de la Commission précisant qu’il donnerait satisfaction à tout le monde.

Le nouveau protocole permettra d'éviter l'existence de fait d'une frontière en mer d'Irlande. L’objectif est de faciliter la circulation des marchandises entre la Grande-Bretagne et l’Irlande qui a été perturbée par l’actuel protocole issu des négociations sur le Brexit. Certaines marchandises pourront, comme attendu, emprunter une voie verte (green lane) d’autres une voie rouge (red lane). Cet accord va rendre disponible certains produits comme les médicaments actuellement disponibles en Grande-Bretagne également en Irlande. L’accord sauvegarde également la souveraineté de l’Irlande du Nord en permettant au parlement nord irlandais de s’opposer à des lois européennes, mais Londres conservera un droit de veto. Le Premier ministre britannique a indiqué que l’objectif est la stabilité en Irlande du Nord et de préserver l’équilibre fragile des accords de Belfast.

Ursula von der Leyen a affirmé que l’accord garantit la protection des marchés européens. Elle a précisé que la Cour de Justice européenne continuerait d’être la juridiction compétente pour les litiges commerciaux liés au marché unique, contrairement aux demandes britanniques d’une solution arbitrale.

L’accord doit encore être soumis au parti unioniste d’Irlande du Nord (DUP) puis au parlement britannique. Reste à en connaître les détails ; pour le parti unioniste mais aussi pour les brexiters du parti conservateur.