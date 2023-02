«Le moment où la Russie ne pourra plus atteindre ses objectifs la poussera à négocier»

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Il y a un an, la Russie envahissait l’Ukraine. Un an après, les pays du G7 viennent de s’accorder sur un soutien de 39 milliards de dollars cette année à l’Ukraine, en attendant un programme du Fonds monétaire international (FMI). Martin Quencez qui dirige le think tank German Marshall Fund...